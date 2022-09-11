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Николай Шульгинов прокомментировал идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.
Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток
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Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток

11 сентября 2022 16:15
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Николай Шульгинов прокомментировал идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.

Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал  министр энергетики РФ Николай Шульгинов идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, сообщает РИА Новости.

"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Так нельзя. Это какой-то картельный сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", - ответил Шульгинов на вопрос об обсуждении установления потолка цен на российские нефть и газ в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Блинов

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