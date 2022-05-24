Генпрокурор Украины: технически обмен российского военного Шишимарина возможен

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Киев может впоследствии обменять российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному заключению. Об этом заявила во вторник, 24 мая, генпрокурор страны Ирина Венедиктова, пишут "Известия".

«У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Технически это возможно», — сказала Венедиктова в эфире всеукраинского марафона, отвечая на вопрос о возможности обмена Шишимарина.

В понедельник Соломенский районный суд Киева приговорил военнослужащего ВС РФ к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

Фото: ТАСС/EPA/Oleg Petrasyuk/"Известия"