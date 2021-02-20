Футбол, речпорт и развитие территории у стадиона: о чем ещё говорили Дмитрий Азаров и Сергей Аракелов

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В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергеем Аракеловым.

Стороны обсудили сотрудничество банка и регионального Правительства. В том числе – перспективы возможного участия «Солидарности» в стратегически важных проектах, таких как развитие территории, прилегающей к стадиону Самара-Арена, и софинансирование проекта строительства нового речного порта. Также на встрече обсуждались вопросы развития и реформирования футбольного клуба «Крылья Советов». Напомним, что Сергей Аракелов является Председателем Совета директоров клуба.