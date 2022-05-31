Еще один самарский волонтер уехал помогать в восстановлении ДНР 

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Руководитель местного штаба МГЕР Красноглинского района, педагог Игнатий Подолько известен в Красноглинском районе не только как победитель муниципального этапа общественной акции «Народное признание». В 2020 году в номинации «Мы вместе», которая подразумевает помощь людям и добровольческую деятельность, большинство голосов жители поселка Мехзавод, поселка Управленческий и микрорайона Крутые Ключи отдали за волонтера и депутата-единоросса Игнатия Подолько.

Еще в школе Игнат твердо решил, что будет помогать людям. И от своего решения не отступился.

"Еще в старших классах я сформулировал для себя цель: быть полезным обществу. Поэтому начал искать направления, в которых смогу максимально реализовать себя. Три года назад стал специалистом по связям с общественностью в православном благотворительном фонде "Благое отрочество и милосердие". Кроме того, работаю преподавателем-организатором ОБЖ в самарской школе "Благое отрочество". Рад, что у меня есть возможность заниматься с подрастающим поколением, помогать ребятам в самоопределении и выборе правильных жизненных ориентиров», - уверен самарский волонтер, который более пяти лет трудится в Российском Красном Кресте.

Два года пандемии – тоже хорошая школа волонтерства, считает руководитель «Молодой гвардии» в Красноглинском районе.

Навыки и умения Игната, которые он получил в Самарской области, сейчас очень нужны на Донбассе. Ведь там ему и другим волонтерам предстоит непростая и очень ответственная миссия - помочь в восстановлении мирной жизни.

«Это уже второй представитель от Самарской области на Донбассе. Мы верим, что ребята отлично справятся со своей миссией и с любой работой. Желаем им удачи и с нетерпением ждем на родной земле», - отметил и.о. руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, что 26 мая гуманитарный конвой доставил более 100 тонн помощи и спецтехнику из Самарской области город Снежное Донецкой Народной Республики. К месту назначения ценный груз и специалистов сопровождал секретарь Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Для профессиональной помощи в город Снежное командировано 40 специалистов из Самарской области: медицинских работников, специалистов отраслей ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства, образовательной сферы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"