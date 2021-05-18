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Решение проблем людей станет приоритетом на годы вперёд.
Единороссы Самарской области рассказали, как будут строить работу по итогам Послания губернатора
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Единороссы Самарской области рассказали, как будут строить работу по итогам Послания губернатора

18 мая 2021 22:20
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Решение проблем людей станет приоритетом на годы вперёд.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 18 мая выступил с ежегодным Посланием. Глава региона обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с программной речью. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Обращение губернатора послужит главным ориентиром для «Единой России» в Самарской области — активисты партии стали первоочередными адресатами Послания наравне с жителями губернии.

«На нынешнюю ситуацию в регионе свой отпечаток накладывает и начинающаяся избирательная кампания. В соответствии в обновленной Конституцией страны ее результатом станет не только формирование новых законодательных органов власти в стране и в регионе, но и утверждение обновленного правительства. И я как губернатор, как представитель партии «Единая Россия» считаю своим долгом дать сегодня людям отчет о том, что сделано нами за эти годы», — отметил Дмитрий Азаров.

За анализом результатов последовали и конкретные поручения. Как отметил руководитель фракции «Единой России» в губернской думе Александр Живайкин, губернатор в своем Послании обозначил исчерпывающий перечень инструментов для ускорения раскрытия лидерского потенциала региона.

«В центре внимания должен быть устойчивый социально-экономический рост. Дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, повторение лучших практик государственно-частного партнерства, комплексное пространственное развитие региона за счёт всех доступных источников — все это базовые принципы проводимой властью последовательной политики. А главное — человекоцентричность, решение конкретных проблем наших жителей, оправдание чаяний и надежд самарцев всех возрастных категорий», — сказал Александр Живайкин.

 Коллегу поддержал председатель регионального парламента Геннадий Котельников, подчеркнув, что главный приоритет в работе губернатора и правительства Самарской области — социальная поддержка населения.

«Во главе угла — забота о людях, помощь молодым, семьям с детьми, пенсионерам. Все социальные обязательства власти перед людьми полностью выполняются. Более того, вводятся новые меры поддержки», — добавил единоросс.

В региональном отделении партии Послание губернатора также восприняли как прямое руководство к действию.

«Депутаты «Единой России» поддержат решения и предложения губернатора на законодательном уровне — в первую очередь мы говорим о фракции в региональном парламенте, но и непосредственно на местах будет проделана работа. Очень многие активисты партии работают на предприятиях, в организациях, перед которыми стоит задача содействовать реализации посылов, которые сформулированы Дмитрием Азаровым», — подчеркнул заместитель секретаря реготделения партии Виктор Кузнецов.

Председатель «социального» комитета губернской думы Марина Сидухина отметила, что в обращении главы региона прозвучали важные предложения самарских единороссов по развитию здравоохранения.  

«Качество здравоохранения остается самым актуальным вопросом для 70 процентов жителей региона – на это обратил внимание губернатор. К 1 июля он поручил подготовить предложения по внедрению лучших практик бережливой поликлиники во всех медучреждениях региона. В них должно быть продумано все, начиная от входа, и заканчивая системой выписки рецептов. Наши жители должны чувствовать, что о них заботятся. Мы выедем на территории, обсудим вопрос с жителями, соберем и систематизируем лучшие практики», — сказала депутат.

Большое внимание глава региона уделил оснащению медицинских учреждений. Об этом рассказал участник предварительного голосования «Единой России», тольяттинский врач Николай Каравашкин. Он напомнил, что в период пандемии по поручению губернатора было принято решение об увеличении числа бригад скорой помощи, коечного фонда, обновлении автопарка. Эта работа продолжится в ближайшие годы.

Председатель комитета по образованию и науке губернской думы Татьяна Бодрова назвала Послание губернатора программой действий для депутатов фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании.

«Губернатор дал поручение разработать и принять государственную программу комплексной безопасности в образовательных организациях Самарской области. В кратчайшие сроки нам предстоит проанализировать ситуацию и подготовить конкретные предложения – вместе с министерством образования, педагогическим сообществом, родителями, общественниками», — сказала она.

Вопросы безопасности детей рассмотрят и в Общественной палате, отметила директор самарской гимназии № 3, участник предварительного голосования Светлана Ильина.

«Это наиважнейший момент, который после трагических событий в Казани очень волнует родителей», — сказала педагог. Такого же мнения придерживается многодетный отец Константин Доладов, который тоже принимает участие во внутрипартийном отборе кандидатов «Единой России».

«Послание — это комплексный, хорошо сформулированный и структурированный документ, четкое руководство к действию. Губернатор показал ту работу, которая уже проделана, но особенно хочется отметить, что в его обращении есть ответы на самые актуальные вызовы. Например, трагедия в Казани послужила поводом для вынесения на первый план вопросов безопасности детей — и уже даны конкретные поручения», — отметил Константин Доладов.

Председатель тольяттинского отделения «Союз женщин России», профсоюзный активист Елена Сазонова подчеркнула, что губернатор озвучил в своем Послании именно те проблемы, которые поднимают жители Самарской области.

 «Очень важен вопрос социальной поддержки. Мы видим, что в области расширился круг получателей такой помощи. Возобновились выплаты ветеранам труда. Более, чем в два раза увеличилась поддержка молодых семей при получении жилья, разрабатывается поддержка для многодетных семей», — отметила она.

Единороссы обратили внимание и на то, что Дмитрий Азаров предложил ввести субсидию для выпускников, которые выберут учебу в вузах в родном регионе — по их мнению, это станет хорошей мотивацией. Общее мнение о социальном блоке обращения губернатора выразила директор Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова: «Поручения даны людям, учреждениям, предприятиям, министерствам, но их результат должен быть именно для каждого человека. Это касается и всех национальных проектов, и региональных программ, это напрямую связано с ожиданиями людей».

Губернатор обозначил и направления, по которым будет развиваться экономика региона — а вместе с ней и меняться благосостояние его жителей. Как отметил участник предварительного голосования «Единой России», генеральный директор АО «Тяжмаш» Андрей Трифонов, предложения по стимулированию инвестиционной активности в регионе, озвученные в Послании Дмитрия Азарова, помогут восстановить «доковидные» показатели рынка труда.

Оптимистично настроен и заместитель председателя профильного думского комитета Андрей Коновалов.

«Ещё три года назад в Самарской области была плачевная ситуация с доходами и рабочими местами. Регион нуждался в новой стратегии. И в 2018 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова она была сформирована, создание новых рабочих мест с достойной зарплатой стали одной из главных целей. Несомненно, это вселяет надежду», — отметил депутат.

Директор ООО «Энерготехмаш» Алексей Иванов добавил, что одним из важных пунктов Послания стало повышение инвестиционной привлекательности региона.

«Выбран правильный курс, дополняющий все успешные меры, реализованные в предыдущие годы. Значительно расширены меры поддержки инвесторов, стимулирующие создание новых рабочих мест. В этом вопросе Самарская область уже достигла значительных результатов», — сказал Алексей Иванов.

Депутат регионального парламента Николай Панченко высказался о процессе сокращения госдолга губернии, назвав его беспрецедентной мерой для поддержки и развития жизненно важных отраслей экономики. Снижение обязательств поможет воспользоваться новыми финансовыми инструментами, предложенными президентом России Владимиром Путиным.

«Это означает, что мы сможем строить новые дороги, обновлять систему ЖКХ и транспортный парк, а это, в свою очередь, послужит инвестициями в создание рабочих мест и благополучие жителей Самарской области», — выразил уверенность единоросс.

Новый импульс развития получит и агропромышленный комплекс региона. Профильный комитет и фракция «Единой России» в региональном парламенте займутся разработкой предложенных Дмитрием Азаровым механизмов по сохранению и развитию АПК.

«Сельхозпроизводители давно ждали такого решения на региональном уровне. Это позволит вывести отрасль в сферу высоких технологий и минимизировать санкционные риски», — заявил глава комитета по сельскому хозяйству, единоросс Николай Сомов.

Не осталась без внимания Дмитрия Азарова тема благоустройства в населенных пунктах Самарской области. Председатель думского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, координатор партийного проекта «Городская среда» Андрей Кислов отметил, что эти вопросы, находятся в центре внимания жителей — и решаются при их непосредственном участии.

Экологическая безопасность, сохранение природы, забота о Волге стали важной составляющей губернаторской речи. Волонтер, участник предварительного голосования «Единой России» Ирина Долгополова назвала это вниманием к каждому жителю региона.

«В центре внимания обращения губернатора Дмитрия Азарова находится человек. И мы видим по итогам выступления главы региона, что особую значимость приобретает развитие сферы здравоохранение, вопросы экологии и комфортной городской среды», — сказала она.

Депутат фракции «Единой России» в губернской думе Денис Волков напомнил, что экология входит в топ-5 самых важных проблем, которые обозначают жители нашей области.

«Очень большой блок об этом был и в Послании губернатора. Речь идет о строительстве очистных сооружений, на это пойдут большие средства — и областные, и федеральные, и фонд частной компании. Это поможет в ближайшее время уменьшить количество стоков, которые без очистки попадают в нашу Волгу.

Запланировано создание комплексов по переработке отходов, новых экотехнопарков, создана система мониторинга воздуха», — сказал единоросс.

Большое значение Посланию губернатора 2021 года придал депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Гутенев.

«У руководителя Самарского региона есть все, что нужно, чтобы добиться намеченных целей. Цели действительно очень высокие — они и не могут быть маленькими. Если ребенок, который начинает заниматься спортом, не мечтает стать Олимпийским чемпионом, он им никогда не станет. А я считаю, что за три года достигнуты такие результаты, что мы уже находимся в «олимпийской сборной», и задача депутатского корпуса, и команды губернатора в правительстве – обеспечить реализацию тех задач, которые сегодня прозвучали», — сказал парламентарий.

Сам Дмитрий Азаров при этом не устает повторять, что опережающее развитие Самарской области, успешная реализация Стратегии лидерства невозможны без участия в работе на благо региона всех его жителей — без исключений.

«Судьба каждого из нас, каждого жителя Самарской области, связана с общей судьбой нашего региона, нашей страны. Если мы все это поймем, прочувствуем, если будем настойчиво и упорно работать, будем действовать как одно целое, уверен, у нас всё получится. Мы не только справимся с последствиями пандемии, но и выведем Самарскую область в лидеры регионального развития страны.  Сделаем каждый её город, село ещё сильнее, успешнее, краше. Сделаем Самарскую область краем успешных, уверенных в себе людей. Вместе нам это по плечу», — сказал в завершение своего программного выступления губернатор, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Теги: единороссы Послание губернатора строить работу

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