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«Единая Россия» и Минстрой открыли голосование по проектам благоустройства в регионах

26 апреля 2021 12:09
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Единая Россия и Минстрой открыли голосование по проектам благоустройства в регионах

Принять участие в отборе объектов можно будет онлайн и в общественных приемных партии по всей стране.

«Единая Россия» и Минстрой 26 апреля дали старт голосованию по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Оно пройдёт во всех регионах на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. До 30 мая люди смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь.

Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России». Они уже начали работу в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, а до конца недели откроются по всей стране.

В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в отдаленные территории, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах. Например, в Нижегородской области пункты для голосования откроются на вокзале и в аэропорту, а в Мурманской – в МФЦ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают», — отметил он.

По словам министра строительства Ирека Файзуллина, вовлеченность волонтеров в организацию онлайн-отбора говорит о том, насколько востребована программа.

«Жители могут влиять на то, как развиваются города, принять личное участие в благоустройстве. Уверен, что проект получит положительный отклик населения», — сказал Ирек Файзуллин.

Координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Самарской области Андрей Кислов, отмечает, что за последние годы благодаря проекту на территории региона были благоустроены сотни дворов и скверов. Самое главное, что жители проявляют высокую активность, вынося свои объекты на общественное голосование. Это лишний раз подтверждает, что нашим землякам не безразлична судьба своей малой родины, подчеркивает председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, депутат Самарской Губернской Думы Андрей Кислов.

«Каждый из нас хочет жить в современной и комфортной среде, чтобы нас окружала красота и эстетика. Все возможности для этого у нас сегодня есть. Надо лишь проявить инициативу и активно включиться в голосование.

В этом году жителям десяти городских округов предстоит отдать свой голос за один из 100 проектов. Среди них – Загородный парк, парк Щорса, Итальянский пляж в Тольятти, пешеходные зоны, скверы, бульвары и скейт-парки в Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Похвистнево. Выбранные большинством голосов проекты будут реализованы в рамках нацпроекта. У каждого есть уникальная возможность благоустроить то место, где он живет», - отмечает координатор партпроекта «Городская среда» в Самарской области.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года и является одним из приоритетных направлений работы для «Единой России». За это время благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий по всей стране. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе — это сделает процедуру простой и удобной. Для участия нужно авторизоваться на специальном сайте через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Проголосовать можно только один раз — участник проекта должен быть старше 14 лет.

Теги: «Единая Россия» благоустройство голосование

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