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«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу»

13 июля 2023 16:25
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Она пройдёт по всей стране.

В ходе акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России»», – сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», – рассказал Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий – они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», – рассказала координатор партпроекта.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

«Мы все прекрасно понимаем, что для родителей важной задачей является подготовка детей к новому учебному году, особенно для тех, кто идёт в  первый класс. В самарском регионе 1 сентября начнут обучение  41 500 первоклассников, из них свыше тысячи - ребята из неполных и многодетных семей. Вместе с активом местных отделений партии традиционно готовим для них подарочные школьные наборы с канцтоварами и школьными принадлежностями.

Кроме того, в прошлом году для школьников города Снежное (ДНР) в  рамках акции «Собери ребёнка в школу» были подготовлены 390 школьных рюкзаков, в которых собрано  все самое необходимое к началу учебного года. В образовательные учреждения Снежного направлены 40 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски, а также спортивный инвентарь и экипировка, собранные неравнодушными жителями, депутатами парламентской фракции «Единая Россия», предприятиями региона», - отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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