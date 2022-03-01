Достоверная информация: правительство России запускает работу информационного ресурса "Объясняем.рф"

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Правительство России на фоне фейков и слухов запускает работу информационного ресурса "Объясняем.рф", где будет публиковаться только проверенная и достоверная информация. Об этом во вторник в видеообращении сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

"Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф". Он будет работать по аналогии с уже известным порталом "стопкоронавирус.рф", и новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", - сказал он.

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