Дмитрия Азарова прокомментировал ситуацию с бродячими собаками в Самаре

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Дмитрий Азаров в прямом телеэфире программы “Главная тема” на ГТРК Самара прокомментировал ситуацию с бродячими собаками в Самаре.

Как сообщает nesluhi.info, один из жителей областного центра сообщил, что есть случаи, когда бродячие собаки набрасываются на прохожих, в том числе, детей.

“Очевидно, что муниципалитеты не понимают степень угрозы”, – отметил Дмитрий Азаров.

Он обратил внимание на необходимость местных властей взаимодействовать с общественными организациями, которые знают, каким образом решать эту проблемы. Также он отметил, что нужно отдельное внимание уделять при выборе подрядной организации, которая может обеспечить качественную работу по отлову животных.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что на региональном уровне создан специальный штаб, на котором будут вырабатываться рекомендации по решению проблемы. Кроме того, на штабе будут определять ответственных лиц, которые отвечают за последствия наличия бродячих собак на территории муниципалитетов. Не исключены и кадровые последствия.

Дмитрий Азаров, подчеркнул, что тема работы с безнадзорными животными – это полномочия органов местного самоуправления.

Фото: pixabay