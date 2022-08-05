Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности помилования спортсменки США Грайнер

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Приговоренная к девяти годам колонии в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Об этом 5 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Известия".

«Мы не можем комментировать судебные решения. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существует определенная процедура, коей осужденная в соответствии с законом может воспользоваться», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

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«Если мы будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то они никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они решили решать вопрос мегафонным методом, они так не решаются. Лавров напоминал, что в Женеве президенты затрагивали тему, там были согласованы механизмы на этот счет, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится публичное обсуждение», — отметил Песков.

Он также добавил, что в Кремле следят за судьбой задержанного во время отдыха в Греции по запросу США по обвинению в отмывании денег Александра Винника, «как за судьбами всех российских граждан».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем