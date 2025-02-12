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Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона

12 февраля 2025 18:39
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 Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

В Самарской области планируется реализовать семь комплексных объектов с общим объемом инвестиций – около 18 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что важно на системной основе решать существующие в регионе вопросы сферы обращения с отходами.

Вопрос создания комплексной системы ранее рассматривался на совещаниях в формате Инцидента «Организация системы по обращению с ТКО».  На встрече также были затронуты вопросы качества работы региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличия спецтехники и необходимой инфраструктуры. Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили участие ППК «Российский экологический оператор» в создании комплексных объектов по обработке отходов.

Президентом России поставлена задача к 2030 году обеспечить полную сортировку твёрдых коммунальных отходов, снизить уровень полигонного захоронения до 50% и вовлекать во вторичный оборот не менее четверти ТКО.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для достижения целей национального проекта «Экологическое благополучие» будут приложены все возможные ресурсы и работа в этом направлении ведется ежедневно.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

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