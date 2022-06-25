Дмитрий Чернышенко: Власти Прикамья проработают вопрос проведения международных соревнований в регионе

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Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край оценил концепцию комплексного развития территории микрорайона ДКЖ. Ее презентовал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Территорию бывшего Товарного двора в пределах улиц Локомотивной, Татьяны Барамзиной и 2-й Шоссейной планируют сделать новым деловым центром города. В рамках проекта «Пермь-300» в ближайшие несколько лет здесь появится транспортно-пересадочный узел «Пермь-2», новая автодорожная сеть, запланирована жилая застройка и строительство Многофункциональной спортивной арены.

Как отметил Дмитрий Махонин, в настоящее время проектно-сметная документация по арене, рассчитанной на 10,5 тысяч мест, проходит Главгосэкспертизу. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года, а полностью завершатся в 2026 году. Реализация проекта планируется в рамках государственно-частного партнерства.

«Президент неоднократно обращал внимание на необходимость привлечения инвесторов к созданию спортивных объектов. И регион должен максимально ответственно отнестись к работе с бизнесом, держать этот вопрос на постоянном контроле. Со своей стороны Правительство также проработает возможность софинансирования проекта. Важно, чтобы комплекс активно функционировал и использовался не только для региональных, но и крупных международных соревнований. Руководство региона обещает провести масштабную работу в этом направлении», - сказал Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО

«Комплекс рассчитан сразу на несколько видов спорта. Среди ключевых – баскетбольные матчи главной команды страны – сборной России, ведь Пермь по праву считается баскетбольным сердцем России, а также хоккейные матчи и соревнования по фигурному катанию. Все Пермяки в ожидании и с большим трепетом ждут новую арену в городе. Уверены, что этот объект станет точкой притяжения не только для жителей нашего региона, но и привлечет дополнительный туристический трафик: ближайших соседей и гостей из столицы на самые яркие спортивные события» - отметил Дмитрий Махонин.

Дмитрий Чернышенко также ознакомился с реализацией проектов по развитию автодорожной инфраструктуры, которые входят в программу «Пермь-300» Строительство новой магистрали от ул. Куфонина в микрорайоне Парковый до шоссе Космонавтов в районе технопарка «Морион Диджитал» разбито на 4 этапа. На сегодняшний день возводится первая часть второго этапа - путепровод с подпорными стенами через ж/д пути в районе ул. Вишерская. Вскоре начнется строительство второй, линейной части - от путепровода до ул. Папанинцев. Обе части планируется сдать в 2023 году.

Параллельно работы ведутся на еще двух объектах - тоннелях через Транссибирскую магистраль в створе ул. Углеуральской и ул. Вишерской. Первый тоннель будет состоять из трамвайной линии и дорожной части. Второй расположится вблизи существующего трамвайного тоннеля по ул. Дзержинского, сообщает пресс-служба ПФО.