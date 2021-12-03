Я нашел ошибку
Главные новости:
Он был задержан в Безенчуке и доставлен в отдел полиции Самары.
Сбежавший из колонии в Самарской области заключенный задержан
Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.
Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Волжского района об опасности выхода на тонкий лед водоемов
В рамках совещания было отмечено, что  необходимо продолжать принимать комплекс мер по повышению IT, правовой и финансовой грамотности населения.
Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона
Вопросы поддержки, реабилитации и социализации людей с ограничениями в здоровье всегда являются приоритетными направлениями в работе Правительства области.
Дмитрий Азаров встретился с лауреатами именных премий Губернатора, приуроченную к Международному дню инвалида
Ей было 92 года.
Умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант
Вице-премьер добавил, что часть студентов колледжа трудоустраивается уже во время учебы, а кто-то создает собственные проекты.
Дмитрий Чернышенко: Руководству Оренбургского колледжа важно помочь с поэтапным переходом на отечественное ПО
Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Оренбургскую область.
Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос выделения федеральных средств на софинансирование строительства ледовой арены в Оренбурге
Уникальные произведения пермской деревянной скульптуры экспонируются в Музее имени Алабина.
СОИКМ им. П.В. Алабина приглашает на открытие выставки деревянной скульптуры 
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Чернышенко: Руководству Оренбургского колледжа важно помочь с поэтапным переходом на отечественное ПО

3 декабря 2021 18:55
113
Вице-премьер добавил, что часть студентов колледжа трудоустраивается уже во время учебы, а кто-то создает собственные проекты.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером посетил Оренбургский колледж экономики и информатики, где в том числе ознакомились с системой непрерывной подготовки кадров для ИТ-индустрии.

«Колледж экономики и информатики - региональная кузница кадров, и она вносит свою лепту в достижение национальной цели «Цифровая трансформация». Напомню, эту цель перед нами поставил Президент России Владимир Путин. Ежегодно учебное заведение выпускает 4 сотни молодых специалистов, обладающих востребованными на рынке цифровыми компетенциями», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что часть студентов колледжа трудоустраивается уже во время учебы, а кто-то создает собственные проекты. На площадке этого учебного заведения также проходят переобучение люди других профессий.

«Правительство утвердило стратегическую инициативу - «Подготовка кадров для ИТ». Я поручил Минцифры совместно с регионом проработать вопрос участия колледжа в кадровых треках этого федерального проекта. В частности, по компенсации гражданам половины стоимости затрат на обучение цифровым специальностям. Важно также помочь руководству учебного заведения с внедрением и поэтапным переходом на отечественное ПО. В целом, опыт создания такого колледжа и его кооперация с реальным сектором экономики необходимо перенимать другим регионам ПФО.  Этот вопрос мы уже обсудили с полпредом Игорем Комаровым и губернатором области», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров отметил довольно высокий уровень развития цифровой инфраструктуры в округе: «На сегодняшний день более 80% жителей использует механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; согласно  поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления- так что число пользователей и варианты предоставления электронных услуг будут только расти. В регионах нашего округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны, и создание профильных колледжей по подготовке специалистов для IT отрасли - одна из них».

В рамках визита Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Денис Паслер ознакомились с проектами мастерских по вэб-дизайну, виртуальной и дополненной реальности. Например, студенты представили интерактивную VR-экскурсию по Московскому музею космонавтики, которая была разработана в рамках подготовки к 60-летию полета первого человека в космос. Проект находится в свободном доступе, им пользуются и школы Оренбургской области.

Также в лаборатории по заказу коммерческого предприятия был создан VR-тренажер для обучения молодых специалистов технологическим процессам металлургического производства.

«В регионе используются все возможности по подготовке специалистов для цифровой экономики. Новые подходы применяются на всех этапах образования – от начального до высшего. Мы открываем образовательные центры, современные площадки, оборудуем лаборатории и мастерские. И ведущее средне-специальное образовательное учреждение здесь - Оренбургский колледж экономики и информатики», - сказал Денис Паслер.

В колледже также состоялось общение со студентами, ведущими разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений; молодые люди представили мастерскую Центра вузовских компетенций, где создана система удаленного доступа к Межвузовскому центру коллективного пользования по электронной микроскопии.

Отметим, что в конце августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу, в перспективе до 95% госуслуг будут предоставлять жителям региона дистанционно. IT-проекты, созданные самарскими компаниями, сегодня пользуются не только в России, но и за рубежом. В частности, высокую оценку получил проект электронного журнала – АСУ РСО, разработанный компанией ИРТех. При ПГУТИ функционирует специализированный колледж связи, студенты которого уже с первого курса имеют возможность получать практические навыки в сфере информатизации и связи. Достижения региона в сфере цифровизации высоко оценивают на федеральном уровне. Так, в начале сентября между Минцифры РФ и Правительством Самарской области подписано соглашение, по которому губерния стала для ведомства приоритетным пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
242
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
358
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
256
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
295
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
707
Весь список