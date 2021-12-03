Дмитрий Чернышенко: Руководству Оренбургского колледжа важно помочь с поэтапным переходом на отечественное ПО

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Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером посетил Оренбургский колледж экономики и информатики, где в том числе ознакомились с системой непрерывной подготовки кадров для ИТ-индустрии.

«Колледж экономики и информатики - региональная кузница кадров, и она вносит свою лепту в достижение национальной цели «Цифровая трансформация». Напомню, эту цель перед нами поставил Президент России Владимир Путин. Ежегодно учебное заведение выпускает 4 сотни молодых специалистов, обладающих востребованными на рынке цифровыми компетенциями», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что часть студентов колледжа трудоустраивается уже во время учебы, а кто-то создает собственные проекты. На площадке этого учебного заведения также проходят переобучение люди других профессий.

«Правительство утвердило стратегическую инициативу - «Подготовка кадров для ИТ». Я поручил Минцифры совместно с регионом проработать вопрос участия колледжа в кадровых треках этого федерального проекта. В частности, по компенсации гражданам половины стоимости затрат на обучение цифровым специальностям. Важно также помочь руководству учебного заведения с внедрением и поэтапным переходом на отечественное ПО. В целом, опыт создания такого колледжа и его кооперация с реальным сектором экономики необходимо перенимать другим регионам ПФО. Этот вопрос мы уже обсудили с полпредом Игорем Комаровым и губернатором области», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров отметил довольно высокий уровень развития цифровой инфраструктуры в округе: «На сегодняшний день более 80% жителей использует механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; согласно поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления- так что число пользователей и варианты предоставления электронных услуг будут только расти. В регионах нашего округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны, и создание профильных колледжей по подготовке специалистов для IT отрасли - одна из них».

В рамках визита Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Денис Паслер ознакомились с проектами мастерских по вэб-дизайну, виртуальной и дополненной реальности. Например, студенты представили интерактивную VR-экскурсию по Московскому музею космонавтики, которая была разработана в рамках подготовки к 60-летию полета первого человека в космос. Проект находится в свободном доступе, им пользуются и школы Оренбургской области.

Также в лаборатории по заказу коммерческого предприятия был создан VR-тренажер для обучения молодых специалистов технологическим процессам металлургического производства.

«В регионе используются все возможности по подготовке специалистов для цифровой экономики. Новые подходы применяются на всех этапах образования – от начального до высшего. Мы открываем образовательные центры, современные площадки, оборудуем лаборатории и мастерские. И ведущее средне-специальное образовательное учреждение здесь - Оренбургский колледж экономики и информатики», - сказал Денис Паслер.

В колледже также состоялось общение со студентами, ведущими разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений; молодые люди представили мастерскую Центра вузовских компетенций, где создана система удаленного доступа к Межвузовскому центру коллективного пользования по электронной микроскопии.

Отметим, что в конце августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу, в перспективе до 95% госуслуг будут предоставлять жителям региона дистанционно. IT-проекты, созданные самарскими компаниями, сегодня пользуются не только в России, но и за рубежом. В частности, высокую оценку получил проект электронного журнала – АСУ РСО, разработанный компанией ИРТех. При ПГУТИ функционирует специализированный колледж связи, студенты которого уже с первого курса имеют возможность получать практические навыки в сфере информатизации и связи. Достижения региона в сфере цифровизации высоко оценивают на федеральном уровне. Так, в начале сентября между Минцифры РФ и Правительством Самарской области подписано соглашение, по которому губерния стала для ведомства приоритетным пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий.