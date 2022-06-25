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Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание на базе Пермского НОЦ федерального IT-центра по технологической независимости ТЭК

25 июня 2022 19:41
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Сегодня НОЦ объединяет 10 научных и научно-образовательных организаций, а также более 20 компаний реального сектора.

В рамках рабочего визита в Прикамье заместитель председателя Правительства Российской Федерации, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко оценил разработки Пермского НОЦ «Рациональное недропользование», созданного в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Вице-премьер также поздравил сотрудников научно-образовательного центра с Днем изобретателя.

Вице-премьер совместно с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором региона Дмитрием Махониным посетили лаборатории НОЦа, где установлено уникальное отечественное оборудование.

В рамках визита в НОЦ вице-премьер познакомился с разработками в рамках пяти приоритетных научно-технологических проектов центра. Среди них целый комплекс исследований в помощь нефтегазовым компаниям для повышения рентабельности добычи трудноизвлекаемых запасов. Так инженерный симулятор технологических процессов позволяет операторам в онлайн-режиме получать информацию о состоянии скважины, и оборудования, а также моделировать наиболее оптимальный режим добычи нефти или газа.
Для добычи твердых полезных ископаемых НОЦ ведет разработки по созданию безлюдных технологий, особенно в сложных горно-геологических условиях. Например, все рудники компании «Беларуськалий» оборудованы автоматической системой вентиляции, разработанной участниками НОЦ.

Еще одно направление – цифровые решения и новые материалы для авиадвигателестроения, которые позволят значительно ускорить разработку, испытания и производство отечественной аэрокосмической техники. Гибридные аддитивные технологии позволяют «печатать» из титана детали для ракет и самолетов в десятки раз быстрее, чем по традиционной технологии. В Пермском НОЦ также разрабатывают технологии для развития низкоуглеродной энергетики и возобновляемых источников энергии. 

В рамках направления современных химических технологий в НОЦ идет разработка современных сорбентов, позволяющих очищать загрязненные почвы и воды, средств, защищающих от коррозии механизмы, работающие в агрессивных средах, а также новых фармацевтических препаратов. 

Как отметил Дмитрий Чернышенко, у НОЦ уже есть опыт создания на собственной базе Центра компетенций по производству и внедрению комплексов в энергетической отрасли.

﻿«Пермский НОЦ является одним из самых эффективных в стране. Его разработки позволяют предприятиям целого ряда отраслей эффективно проводить импортозамещение. И сегодня мы договорились, что профильными министерствами в рамках цифровой трансформации ТЭК будет проработан вопрос создания на базе Пермского НОЦ федерального IT-центра по проблемам цифровой технологической независимости российских компаний нефтегазового, химического и машиностроительного комплекса», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Махонин отметил, что НОЦ «Рациональное недропользование является научной базой для промышленников региона. «Сегодня значимость научно-образовательного центра усиливается в связи с возникшими новых задач по импортозамещению. Также мы стремимся максимально вовлечь Центр в промкооперацию, взаимодействие с другими НОЦ. Кроме того, НОЦ отведена особая роль в раскрытии потенциала талантливой молодежи и подготовке высококвалифицированных кадров, поэтому сегодня в прорывные проекты активно привлекаются молодые ученые», – подчеркнул губернатор.

В ходе визита вице-премьер также акцентировал, что АО «РЖД» необходимо познакомиться с разработанным в Перми приложением «Мобильный обходчик», которое сегодня позволяет планировать работу удаленного линейного персонала нефтяников и газовиков, а также отслеживать состояние их здоровья и безопасность в процессе выполнения работ.

В НОЦ Дмитрию Чернышенко была презентована заявка Пермского национального исследовательского политехнического университета, которая была направлена на участие в проекте «Передовые инженерные школы». Концепция предполагает подготовку кадров и развитие совместно с промышленными предприятиями гражданского авиадвигателестроения.

Вице-премьер отметил, что данное направление отвечает задачам, которые поставил Президент по достижению технологического суверенитета страны.

Пермский НОЦ – вошел в первую «пятерку» научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России в 2019 году. Сегодня НОЦ объединяет 10 научных и научно-образовательных организаций, а также более 20 компаний реального сектора. В рамках НОЦ созданы 6 молодежных научно-исследовательских лабораторий, которые включены в решение актуальных задач региональных и российский предприятий, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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