Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани и назвал сроки решения их проблем

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Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров провел в Сызрани личный прием, на который пришли жители города с проблемами, которые не терпят отлагательств. Чтобы решить их, потребуется от нескольких дней до нескольких месяцев — глава региона проконтролирует, чтобы его поручения, касающиеся очистки водного канала, переселения из ветхого жилья и ремонта внутриквартального проезда были выполнены в срок.

О трудностях, с которыми столкнулись молодые спортсмены, Дмитрию Азарову рассказала жительница Сызрани Татьяна Ковылова — её сын занимается академической греблей, с которой в городе связаны многолетние традиции. Местная федерация по этому виду спорта существует с 70-х годов прошлого века, представители Сызрани неоднократно завоевывали награды престижных соревнований и выходили на уровень сборных России. Тренировки для воспитанников СДЮСШОР № 2 проходят на подходящем для этого канале около ГЭС на реке Сызранке: в последнее время водный объект из-за водорослей и ила все меньше подходит для занятий гребцов и проведения состязаний.

«В Англии этим видом спорта занимаются сэры и пэры, у нас же — любой желающий, которому позволяют это физические данные. У нас есть спортсмены, которые выполняют разряды и претендуют на уровень кандидатов в мастера спорта. Греблей занимаются больше 100 человек, у нас есть база, которая позволяет проводит соревнования как минимум областного масштаба. Но заниматься становится все труднее», — рассказала горожанка.

В приемную «Единой России» женщина обратилась, потому что спортивная школа уже получала поддержку от Дмитрия Азарова, когда столкнулась с серьезными трудностями. Несколько лет назад из-за обрушения ангара гребцы остались без лодок: после встречи с губернатором новый спортинвентарь поступил в Сызрань.

Рассказать о перспективах решения проблемы Дмитрий Азаров попросил заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Максима Шаго.

«Мы уже готовим заявку на конкурс, который предполагает приоритетное финансирование по нацпроекту "Экология" по подпрограмме сохранения уникальных водных объектов. Наш проект уже получил предварительное одобрение в министерстве природных ресурсов России, он соответствует всем критериям конкурса. В случае победы регион получит больше 250 миллионов рублей — эти деньги позволят привести в порядок несколько водных объектов в регионе», — сказал Максим Шаго.

Он отметил, что канал на Сызранке войдет в график первого этапа работ. Губернатор отметил, что поддержит заявку на конкурс — однако начать расчистку в случае успеха можно будет только в 2022 году. Поэтому Дмитрий Азаров поручил профильному министерству заняться каналом для гребцов уже в этом сезоне. В первую очередь, отметил глава региона, необходимо расширить водный объект.

«Молодым гребцам желаю успехов, попасть в сборную и оставаться там до пенсии. Буду за вас болеть. А подготовку соответствующей акватории мы вам обеспечим», — резюмировал Дмитрий Азаров.

К секретарю реготделения партии обратилась и семья Федосовых, которая не может выехать из уже расселенного городскими властями ветхого дома. Из-за этого молодой горожанке Анастасии Федосовой приходится проживать в заброшенном здании, которое облюбовали бездомные и люди, ведущие асоциальный образ жизни. За безопасность внучки беспокоится ее бабушка, которая ежедневно несет своеобразную вахту в 24-квартином доме.

«Всех остальных жильцов расселили до декабря 2020 года, а нам новую квартиру обещают дать только в 2022-м. Это небезопасно, молодая девушка не должна жить в таком месте, поэтому мы решили попросить о помощи губернатора», — рассказала женщина.

Глава Сызрани Николай Лядин отметил, что проблемная ситуация возникла из-за судебного разбирательства по поводу собственности на недвижимость, в котором участвовала семья Федосовых в то время, когда расселяли дом. Он пообещал, что до 30 сентября 2021 года новую квартиру Анастасии предоставят. Дмитрий Азаров посоветовал девушке принять помощь мэрии в виде временного жилья, пока проводят аукцион по покупке для нее квартиры.

«Нужно перебраться в более безопасное место, даже если речь идёт всего о нескольких месяцах. Пожалуйста, обдумайте это предложение взвешенно, вам обязательно с этим помогут», — заверил глава региона.

На прием к губернатору пришла многодетная мать Мария Филиппова: вместе с мужем они воспитывают семерых приемных детей, в семье есть и два своих ребенка. Одной из дочерей Марии, испытывающей проблемы со здоровьем, требуется обучение в коррекционной школе. Девочка занимается там шитьем, но недавно у нее сломалась домашняя швейная машинка — а новую Филипповы пока себе позволить не могут. Губернатор поручил обеспечить семью соответствующей запросам будущей швеи техникой, а семье Филипповых предложил помощь с обустройством теплицы на приусадебном участке.

«Спасибо вам за таких замечательных детей, за то, что чужих детей для вас нет. Конечно, мы обязательно решим ваши вопросы, постараемся сделать все как можно быстрее», — сказал Дмитрий Азаров и пообещал при случае заехать к Филипповым в гости.

Еще одной проблемой, с которой обратились к главе региона жители Сызрани, стал внутриквартальный проезд в районе дома на улице Новостроящейся, который не ремонтировали с 1960-х годов. Дорогу постоянно заливает, на ней образовались огромные ямы.

Губернатор напомнил, что в 2021 году на сызранские дороги потратят 240 миллионов рублей, часть этой суммы потратят на приведение в порядок внутриквартальных проездов. Проблемный участок по поручению Дмитрия Азарова включили в список первоочередных работ, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"