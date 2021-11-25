Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»

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В четверг, 25 ноября, в преддверии Дня матери губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с участницами регионального форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех», который прошел накануне на площадке Самарского областного художественного музея. Во встрече приняли участие многодетные матери, жительницы региона, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, почетные граждане и представители общественных организаций Самарской области, которые, в том числе, подключились к мероприятию в режиме ВКС.

«От всей души вас поздравляю с Днем Матери. Это, безусловно, очень трогательный праздник, который вызывает самые теплые чувства у каждого человека. И я очень надеюсь, что в эти дни будут звучать слова благодарности – благодарности матерям от их взрослых, состоявшихся детей, которые стали успешными благодаря материнской любви, и, конечно, поздравления от самых маленьких, тех, кто делает только первые шаги в этой жизни, делает их вместе с самым дорогим и самым любимым человеком – с мамой, - поздравил участниц встречи Губернатор с наступающим праздником. - Хочу вас поблагодарить за будущее нашего региона, за удивительных, талантливых детей, которые благодаря вашей заботе живут и растут счастливыми».

Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти. Последовательно на государственном уровне осуществляется политика, направленная на всестороннюю помощь семьям, в которых воспитываются дети. Действуют и вводятся новые, дополнительные меры поддержки.

На территории Самарской области реализуется 31 мера поддержки семей с детьми, из которых 12 федеральных и 19 региональных. Ими охвачено более 100 тысяч семей, в которых воспитывается около 200 тысяч детей.

Количество бюджетных средств, которые выделяются на эти цели, ежегодно растет. Так, в 2021 году 18,49 млрд. рублей направлено для поддержки семей с детьми, из них 7,53 млрд. рублей – из регионального бюджета.

Всем мамам, проживающим на территории региона, оказывается не только материальная, но и моральная поддержка: создаются условия для того, чтобы каждая женщина могла реализовать свои таланты и способности в творчестве, бизнесе, общественной деятельности, оказывается помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Самые актуальные для всех мам, жительниц региона вопросы обсудили на форуме «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех», проведение которого стало доброй традицией в преддверии Дня Матери. Итоги работы участницы форума представили на встрече Главе региона.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что работа велась по 4 секциям: «Мама-2021: перезагрузка. Как сохранить традиционные семейные ценности в современных условиях», «Здоровье женщин – благополучие региона», «Точка роста - семья», «Женские кооперации: развитие и поддержка социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери».

Об итогах работы секции форума «Мама – 2021: перезагрузка» рассказала регент Православного Прихода Храма во имя Преподобного Амвросия Оптинского Самары Людмила Чередник. Она предложила создать интернет-ресурс, который объединит и будет полезен для всех женщин, матерей губернии. К работе этого портала планируется привлекать профессионалов в различных сферах: юристов, врачей, психологов.

Регина Воробьева подчеркнула важность создания такой единой семейной платформы, где будет аккумулироваться весь полезный контент, касающийся жизни семей с детьми. По словам главы ведомства, формирование комфортного психологического климата стало одним из важнейших вопросов в условиях пандемии, самоизоляции и дистанта. И такой ресурс может стать информационной поддержкой для всех, кто нуждается в помощи или ищет достоверную, доступно изложенную информацию об актуальных мерах поддержки.

«Идея хорошая, но важно сделать так, чтобы этот ресурс был востребован, и каждая женщина знала, что она найдет там всю информацию по экстренным ситуациям, мерам поддержки, помощи. Важно потрудиться над тем, чтобы это было интересно, продумать интерфейс. Давайте пригласим профессионалов и учтем все предложения», – поддержал идею Дмитрий Азаров и поручил в течение двух недель проработать концепцию интернет-ресурса.

Студентка 4 курса Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной по специальности «Акушерское дело», волонтёр Александра Застольская представила итоги работы секции «Здоровье женщин – благополучие региона». Она призвала активнее информировать беременных женщин о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Мой сын родился во время локдауна. Я прекрасно понимаю мам, которые столкнулись с ситуацией, когда ты находишься в прекрасном положении, и в то же время ты не представляешь, что с тобой может произойти. Как будущий акушер я много общаюсь с беременными. Это максимально настороженный контингент, они отвечают за здоровье своего малыша. Но вакцина – это единственный способ защитить себя и своего будущего ребенка от опасной болезни», - выразила свое мнение Александра Застольская.

Глава региона сообщил, что на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией уже несколько раз обсуждалась ситуация по заболеваемости в семьях с маленькими детьми, беременных женщин.

«К сожалению, на фоне общего падения выявляемых случаев инфицирования есть небольшой рост по ребятам до года. Понятно, что только от близких может маленький ребенок заразиться. Разъяснительная работа важна для всего общества, но для семей с маленькими детьми и с беременными женщинами, эта работа чрезвычайно важна», - отметил Дмитрий Азаров.

По итогам заседания штаба было принято решение усилить разъяснительную работу, дойти до каждой такой семьи с рекомендациями, с просьбами позаботиться о себе и здоровье своих детей.

Огромную разъяснительную работу проводят медики. Вместе с Общественной палатой Самарской области проводится акции «Вакцинация - это жизнь», первый розыгрыш которой состоялся вчера. Мероприятие лично поддержал Глава региона. Губернатор пригласил Александру Застольскую присоединиться к этой большой разъяснительной работе и выступить с лекциями на ресурсах министерства здравоохранения, в средствах массовой информации. «Давайте вместе подберём эти правильные слова для каждого человека. Никакие усилия не могут быть здесь избыточными», - предложил волонтеру Дмитрий Азаров.

Директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «Вместе» Елена Букина, рассказывая об итогах работы секции форума «Женские кооперации: развитие и поддержка социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери», предложила организовать общественную службу, патронаж по сопровождению мам, попавших в трудную жизненную ситуацию. Губернатор поддержал инициативу, отметив, что институт наставничества давно существовал в нашей стране - это опыт, проверенный столетиями, который можно и нужно использовать в сегодняшних реалиях. Специальный знак «За наставничество» учрежден Президентом страны. Первым, кто был удостоен этого знака, стал Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Заместитель директора региональной общественной организации поддержки семьи Самарской области «Родные люди» Мария Журба рассказала, что в рамках работы форума удалось обсудить такую региональную меру поддержки как подарок новорожденному.

«Большая гордость за этот продукт, я сама участвовала в фокус-группах по его формированию, наполнению. Очень приятно, что в этот бокс вошла продукция самарских производителей. Но, к сожалению, этой мерой поддержки не могут воспользоваться те мамы, которые не зарегистрированы на территории региона, при этом их супруги имеют регистрацию», - проинформировала Мария Журба и предложила расширить круг получателей региональной меры поддержки.

Дмитрий Азаров предложение одобрил: теперь подарок для новорожденных будут получать и те семьи, в которых даже один супруг зарегистрирован в Самарской области. «Спасибо всем экспертам-мамам, которые помогли сформировать подарок. И я рад, что в нем представлена продукция самарских предприятий. Мне часто присылают в соцсетях слова о том, что все содержимое подарка очень качественно, очень необходимо», - поблагодарил он за помощь в формировании подарков для новорожденных.

С предложением создать клуб тех, кто открыл свое дело благодаря такой мере социальной поддержки как соцконтракт, выступила мама двоих детей Елена Тукмакова. Она рассказала, что соцконтракт помог ей воплотить мечту в реальность и открыть на выделенные средства небольшую домашнюю кондитерскую, и она готова делиться опытом и знаниями.

Губернатор поддержал идею и поручил также профильным министерствам разработать серию видеороликов, разъясняющих, как стать получателем соцконтракта.

В завершение мероприятия Дмитрий Азаров вручил участницам Знаки отличия «Материнская доблесть» I и II степени и пожелал здоровья, мира, благополучия всем семьям, всем мамам Самарской области.

«Пусть радостный детский смех звучит для вас. Именно тогда будет в нашем регионе счастье, мир и благополучие. Именно тогда наш регион будет развиваться опережающими темпами, создавая новые блага для всех жителей и для будущих поколений», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО