Я нашел ошибку
Главные новости:
Родителям будущих выпускников рассказали о мерах социальной поддержки молодых специалистов и предпринимателей.
В регионе почти 2000 человек проходят обучение медицинским специальностям по целевым договорам
Площадь центра ММК - более 30 000 кв. метров, складская мощность - 150 000 тонн в год.  
Дмитрий Азаров осмотрел логистический центр ММК в Тольятти - это первый подобный объект в стране
Участие в мероприятии бесплатно.
Дворец бракосочетания на Молодогвардейской приглашает на традиционный мастер класс "Вальс-Проект" 
Музей организует цикл мероприятий для жителей и гостей города.
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее пройдут мероприятия в рамках празднования 25-летнего юбилея
37 круговых панорам залов музея, 30 видеороликов и 130 фотографий, запечатлевших самые интересные выставочные объекты.
«Музей 360°»: в музее Алабина создали виртуальный музейный тур
Глава региона отметил вклад Николя Мора в развитие «АВТОВАЗа» и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством.
Дмитрий Азаров встретился с руководством «АВТОВАЗа» в Тольятти
Обеспечение пожарной безопасности фестиваля «Российская студенческая весна» на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Учебная тренировка: на территории «Солидарность Самара Арена» ликвидировали условный пожар
Профессия стала особенно востребованной в последние годы — в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
Армен Бенян поздравил медиков с Днем пульмонолога
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.44
-0.34
EUR 65.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров встретился с руководством «АВТОВАЗа» в Тольятти

17 мая 2022 15:44
154
Глава региона отметил вклад Николя Мора в развитие «АВТОВАЗа» и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством.

Во вторник, 17 мая, в ходе рабочих совещаний в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством «АВТОВАЗа». Глава региона обсудил с президентом автогиганта Николя Мором и вице-президентом по персоналу и социальной политике Дмитрием Михаленко текущую ситуацию на предприятии, планы и некоторые детали тех изменений, которые происходят на заводе в настоящее время. 

Напомним, что 16 мая было объявлено о переходе активов группы Renault в государственную собственность. Этому решению предшествовала большая работа федеральных и региональных властей совместно с руководством предприятия. В частности, работа «АВТОВАЗа» стала одной из тем встречи Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым 19 апреля этого года.

Сегодня во время встречи глава региона отметил вклад Николя Мора в развитие «АВТОВАЗа» и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством. Ситуация на предприятии была и остаётся под ежедневным контролем губернатора.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
17 мая 2022  14:03
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
187
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
17 мая 2022  14:00
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
178
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
414
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1446
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
896
Весь список