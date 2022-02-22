Дмитрий Азаров вновь стал секретарем самарского отделения «Единой России»

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Отчетно-выборная конференция состоялась в день 20-летия со дня основания партии в Самарской области.

22 февраля в Самаре состоялась конференция Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Участники избрали секретаря реготделения и они провели переизбрание руководящих органов.

На этот пост были предложены кандидатуры секретаря регионального отделения, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и проректора по организационной и воспитательной работе Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка», председателя комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара седьмого созыва Чумака Павла Вадимовича.

По итогам тайного голосования секретарем регполитсовета единогласно избран Дмитрий Азаров.

Напомним, что 8 ноября 2019 года на Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» за кандидатуру главы региона единогласно проголосовало 155 делегатов.

Напомним, что в октябре 2019 года Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ на должности секретарей региональных отделений. В список вошел тогда и член Бюро Высшего совета «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"