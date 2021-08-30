Дмитрий Азаров: в системе ЖКХ необходимо сделать интересы жителя главным приоритетом

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Вопросы содержания жилья и качество предоставляемых услуг ЖКХ касаются буквально каждого жителя Самарской области. Наиболее качественно услуги предоставляются там, где жильцы активны и не ждут «милостей» от управляющих компаний, а берут управление домом в свои руки. Об этом еще раз напомнил секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

В зале ДК «Победа» - председатели советов многоквартирных домов, руководители товариществ собственников жилья, представители жилищно-строительных кооперативов, старшие по подъездам и домам. Это наиболее активная часть жителей Промышленного района областной столицы. Именно они на общественных началах отстаивают интересы своих соседей.

«Претензии к работе ЖКХ – уже много лет среди главных тем, которые беспокоят жителей области. Меня, как и вас, это не устраивает. Нет иного способа, кроме как детально разбираться с этой темой, вникать в конкретные ситуации, помогать вам их решать. На мой взгляд, если местные власти не понимают, что людям надо помогать в наведении порядка, то еще раз подчеркну, что это полномочия местного самоуправления – районных властей. Мы понимаем, что тут есть недостаток общения, недопонимание», - уверен Дмитрий Азаров.

Важно не просто найти разовые решения, а понять корень проблем, создать систему, при которой у жителей станет на порядок меньше проблем, считает глава региона.

«Вы знаете всех своих соседей, знаете реальную ситуацию лучше, чем отдельные руководители муниципальных властей. Те официальные отчёты, которые я получаю, к сожалению, порой далеки от действительности, а мне нужна достоверная, не «лакированная» информация. Поэтому прямой диалог с активом жилищных кооперативов и товариществ просто необходим», - обратился к собравшимся Азаров.

В Промышленном районе - самый большой объём жилья в Самаре, и проблем здесь, конечно, хватает. В то же время в районе немало сравнительно нового жилья, есть примеры умелого управления собственниками своими домами, предоставления людям качественных коммунальных услуг.

Деловой и содержательный разговор по теме ЖКХ продолжили Елена Назаренко и Антонина Аманова. Они рассказали о позитивном опыте работы товариществ собственников жилья.

Как ТСЖ включаются в реализацию социально значимых инициатив

по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, рассказали председатель совета МКД «Удача» Светлана Потоцкая и председатель ТСЖ «У Озера-2» Михаил Тахтаркин.

Товарищество собственников жилья «У озера -2» по итогам года признано лучшим в Самаре. Секрет успеха – в неравнодушии жителей и активности Совета МКД. Михаил Тахтаркин настолько глубоко погружен в проблемы своего ТСЖ, так доходчиво и понятно рассказал о них, что Дмитрий Азаров предложил телеканалу «ГИС» снять цикл передач о лучших практиках и «подводных камнях» управления собственников жилья.

С 2016 года товарищество не имеет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и активно участвует в программах благоустройства территории, отметил председатель ТСЖ «У озера-2» Михаил Тахтаркин.

Он поблагодарил Дмитрия Азарова за возможность участия в губернаторском проекте «СОдействие». В 2021 году ТСЖ стало участником проекта: запланировано расширение проезжей части, будут сделаны «карманы», благоустроят сквер.

«В 2018 году товарищество «У озера-2» принимало участие в программе «Твой конструктор двора» и благодаря этому появилась площадка со спортивными тренажерами. А в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» все общественное пространство у озера на улице Солнечной преобразилось. И стало сквером Солнечная поляна. Инициаторами проекта выступили ученика школы № 154 под руководством общественного совета микрорайона. Теперь детская площадка заполнена детьми, а озеро - излюбленное место отдыха жителей микрорайона», - рассказал Михаил Тахтаркин.

Проект «Дубовая роща» стал следующей инициативой от активных жителей района и совета многоквартирных домов, проектом, который логически продолжает благоустройство придомовой территории. Сейчас он близится к завершению и являет собой яркий пример активности жителей.

В диалоге участвовали и представители профильных ведомств, предприятий, которые отвечают за деятельность жилищно-коммунальной сферы. Какие-то вопросы стало возможным решить сразу – в режиме реального времен или хотя бы найти подход к их решению.

Дмитрий Азаров отметил, что в процессе модернизации системы ЖКХ необходимо настроить прямое и эффективное общение между всеми её участниками. Серьезную роль здесь должен сыграть «Единый центр поддержки советов МКД».

«Инициатива его создания принадлежит жителям, региональному активу собственников, я эту идею поддержал. Центр не только оказывает активу жильцов информационную, юридическую помощь, проводит обучение председателей и специалистов жилтовариществ. Он помогает им решать проблемы с содержанием и капитальным ремонтом домов по принципу «единого окна», выступает посредником между государственными службами, ресурсоснабжающими организациями и собственниками квартир», - пояснил Дмитрий Азаров.

С момента запуска Центра число обращений в Жилищную инспекцию ощутимо снизилось. Больше проблем стало решаться в рабочем режиме, не доводя до жалоб в инстанции, подчеркнул глава региона.

«Самое активное участие в поддержке жителей, в реформировании системы ЖКХ, в отстаивании ваших интересов на законодательном уровне должны принять депутаты, которые будут избраны в Госдуму и в Самарскую Губернскую Думу на сентябрьских выборах. Партия «Единая Россия» настраивает своих кандидатов на самую энергичную работу в этом направлении», - напомнил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"