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Дмитрий Азаров: «В Самарской области де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России»

26 марта 2021 15:45
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Денис Мантуров и Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы развития промышленности Самарской области.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы развития промышленности Самарской области. По мнению Министра, у региона есть большой потенциал для дальнейшего промышленного роста. Губерния имеет ряд преимуществ: широкий спектр производимых товаров и услуг, выгодное географическое расположение, а самое главное – эффективные инструменты поддержки, которые оказывает регион и Правительство страны для привлечения инвестиций.

Губернатор отметил, что наиболее экономически и промышленно развитые регионы больше страдают в период кризисов. Тем не менее, если в 2008-2009 годах валовый региональный продукт «просел» почти на 20%, то по итогам прошлого года – с учётом действующих в период пандемии ограничений – удалось этого не допустить. 

«Мы удержали показатели на уровне 2018 года, когда ВРП составил 1,5 триллиона рублей. Благодаря колоссальной поддержке со стороны федерального Правительства мы отработали стабильно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«У предприятий Самарской области есть хорошие перспективы дальнейшего развития. Только по Фонду развития промышленности у нас 15 проектов реализуется в регионе, сумма больше 6 миллиардов рублей льготных займов. Шесть проектов уже вышли на заявленные производственные мощности. Поэтому я рассчитываю, что потенциал промышленного производства будет интенсивно развиваться», – уверен Денис Мантуров.

Чтобы детально разобрать все стоящие перед регионом задачи, уже два дня в области работает представительная делегация Минпромторга страны – руководители практически всех отраслевых департаментов. Задача – предметно, с учётом межотраслевой составляющей оценить эффективность существующих мер поддержки и выработать новые, оперативно принять комплекс решений.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Мантурова за особое внимание к Самарской области и плодотворное сотрудничество. 

«Сегодня де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России, посвящённое проблемам нашего региона. Безусловно, это даст импульс развития многим предприятиям и промышленности региона в целом. А это – новые инвестиции, налоговые поступления, и что самое главное – новые высокотехнологичные рабочие места, – подчеркнул Глава региона. – Льготное кредитование, поддержка наших предприятий по аккредитации и сертификации, по продвижению на рынке, – всё это самым положительным образом сказалось на развитии наших новых технологических компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, которые сегодня занимаются промышленным производством. Денис Валентинович, спасибо, что привезли все департаменты, с каждым из которых мы очень тесно взаимодействуем».

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров выразил Министру за поддержку отечественного автопрома, в частности, – АВТОВАЗа, его сотрудников и членов их семей. 

«АВТОВАЗ в прошлом году получил колоссальную помощь благодаря решениям Президента Владимира Владимировича Путина, которые были подготовлены Министерством промышленности и торговли страны. Все меры поддержки, которые были реализованы в полной мере, фактически позволили нам удержать выпуск и продажи автомобилей, несмотря на все сложности прошлого года. А сегмент рынка в прошлом году АВТОВАЗ даже расширил», – обратился Губернатор области к Денису Мантурову.

Помимо автопрома, Минпромторг России в прошлом году оказал существенную помощь в защите медиков и населения от угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

«Министерство промышленности и торговли страны оказало колоссальную поддержку нашему региону в целом. Даже говорить об отдельных предприятиях, подотраслях – неправильно. Это была помощь и поддержка всему региону, всем жителям, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я благодарен вам, Денис Валентинович за внимание к региону. Самарская область – опорный край державы, где сосредоточена мощнейшая промышленность, и поэтому такое внимание не случайно».

 

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