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Дмитрий Азаров в режиме ВКС принимает участие в съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"

21 апреля 2023 17:10
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С основным докладом на Ассоциации выступила ее руководитель, глава Самары Елена Лапушкина.

Дмитрий Азаров в режиме ВКС принимает участие в съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Он проходит в День местного самоуправления.

В ассоциацию входят все главы городов, районов и сельских территорий региона. Губернатор поздравил их с профессиональным праздником, отметив непростую каждодневную работу, которая направлена повышение качества жизни земляков.

С основным докладом на Ассоциации выступила ее руководитель, глава Самары Елена Лапушкина. Она рассказала о том, как развивается система местного самоуправления в регионе и каких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе всех органов и уровней власти. 

 

Фото:   СОВА

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