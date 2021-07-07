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Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о новых региональных мерах поддержки здравоохранения 

7 июля 2021 21:04
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Миллиард 175 миллионов рублей на зарплаты врачам.

Более двух миллиардов рублей, из них более миллиарда – на зарплаты врачам - будет дополнительно выделено в Самарской области на поддержку здравоохранения. Об этом в прямом эфире программы «Главная тема» в прямом эфире телеканала «Самара 24»  рассказал губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что во вторник, 6 июля, депутаты Самарской губернской думы приняли соответствующие поправки в региональный бюджет на 2021 год, предложенные правительством региона.  

Дмитрий Азаров подчеркнул, что областное правительство совместно с депутатским корпусом губернской думы продолжает работу по укреплению системы здравоохранения.  

«6 июля прошло заседание губернской думы. Мы дополнительно выделили средства на увеличение фонда оплаты труда медработников. 1 миллиард 175 миллионов рублей дополнительно выделили, понимая, что за счет переработок, «ковидных» доплат в той или иной мере разным категориям фонд оплаты труда выбирается быстрее», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что практически такая же сумма - более 1,1 миллиарда рублей - выделена на строительство новых лечебных учреждений.

«Это инфекционный корпус Сызранской горбольницы №2 – в этом году мы с этой задачей обязаны справиться. Доеду до Сызрани и лично проверю, уверен по срокам (ремонт) мы сократим. Это детская инфекционная больница на улице Шверника - корпус на 100 коек будем строить. Мы заявились в федеральную программу, добились получения поддержки и федеральных средств. Самарская областная клиническая больницы №2. Также противотуберкулезный санаторий Рачейка – выделили средства, введем в эксплуатацию санаторий, который может работать и как больница, и как санаторий для реабилитации переболевших ковидом», - подчеркнул глава региона

Дмитрий Азаров добавил, что выделены средства и скоро стартует строительство поликлиники на 700 посещений в Куйбышевском районе. На будущий год, зная проблему, заканчивается проектирование и начнется возведение поликлиники в Волжском районе.

«Такие решения, такие средства, а самое главное, такие крупные лечебные учреждения - не считая ФАПов, офисов врачей общей практики – мы одновременно строим сегодня. Масштаб средств, которые сегодня вкладываем в системы здравоохранения в целом, масштаб объектов, которые мы одновременно строим, в постсоветский период точно не было никогда. Мы этого добились, понимая, что это жизнь и здоровье людей. Так будем действовать и впредь», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним,  во вторник 6 июля состоялось завершающее заседание Самарской губернской думы VI созыва.  Обращаясь к парламентариям, Дмитрий Азаров отметил их плодотворную и эффективную работу, направленную на развитие Самарской области и ее жителей. Глава региона подчеркнул, что по уровню экспертизы законопроектов, по уровню эффективности в отстаивании интересов жителей Самарской области дума текущего созыва была одной из лучших в истории самарского парламентаризма.

Отметим, депутатский корпус губернской думы VI созыва приступил к работе 27 сентября 2016 года. Подавляющее большинство депутатов — 41 из 50 — были избраны от партии «Единая Россия». За время работы созыва они приняли 693 закона. В сентябре состоятся выборы, которые определят, каким будет новый состав регионального парламента, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия". 

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

Теги: поддержка здравоохранения Дмитрий Азаров прямой эфир

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