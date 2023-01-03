Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с руководством Минобороны России

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Губернатор Самарской Дмитрий Азаров сегодня находится в Москве, где уже утром провел встречу с руководством Минобороны России.

" Договорились о полной координации действий министерства и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких. Уже завтра планирую быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы" - сообщил глава региона.