Дмитрий Азаров: «Стоимость путёвки в нацпарк остаётся прежней»

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Такие сообщения появились в некоторых средствах массовой информации региона. Дмитрий Азаров опроверг эту информацию.

"Читал обращения граждан о якобы четырехкратном повышении стоимости посещения национального парка, стал разбираться, действительно, в некоторых СМИ такая информация прошла. Переговорил с руководителем национального парка "Самарская лука", договорились о том, что мы совместно проведем исследование стоимости такой путевки, ее экономическое обоснование, никакого введения новой платы, увеличения стоимости до того, как мы разберем этот вопрос подробно, не произойдет. Стоимость путевки для посещения нашего роскошного национального парка "Самарская лука" остается прежней", - заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, национальный парк "Самарская Лука" основан 28 апреля 1984 г. Его площадь составляет более 127 тысяч га, из них почти половина покрыта лесом.

Ежегодно посмотреть на неповторимые формы рельефа и красоту Жигулевских гор, познакомиться с уникальной природой нацпарка приезжают тысячи туристов со всей России и других стран.

Это особо охраняемая природная территория федерального значения. В 2006 году на базе национального парка и Жигулевского государственного заповедника им. И.И. Спрыгина создан Средне-Волжский биосферный резерват, являющейся центром сохранения ландшафтного и биологического разнообразия региона.

Ранее в «Единой России» неоднократно подчеркивали особую роль туристической отрасли в развитии национальной экономики и 17 июня секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на онлайн-совещании с председателем партии Дмитрием Медведевым по развитию внутреннего туризма сообщил, что уже в ближайшую осеннюю сессию Государственной Думы партия готова будет предложить пакет поправок, разработанный совместно с Ростуризмом, правительством страны и экспертным сообществом, направленный на развитие этой отрасли, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"