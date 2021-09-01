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Дмитрий Азаров: старшее поколение – это «золотой фонд» нашего общества
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Дмитрий Азаров: старшее поколение – это «золотой фонд» нашего общества

1 сентября 2021 21:41
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Штаб общественной поддержки партии поблагодарил ветеранов и членов общественных организаций региона за активное участие в формировании Народной программы.

Офицеры, боевые генералы, герои России. Они знают о тяготах войны, но ценят мирное небо над головой. Эти люди продолжают служить родине, даже покинув ряды армии. Они – за историческую справедливость и за правду. Представители старшего поколения – настоящие герои, пример для подражания для молодых поколений самарцев и всех нас, отметил Секретарь Самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров, открывая заседание Штаба общественной поддержки «Единой России».

Сотрудничеству партии с ветеранскими организациями региона почти 20 лет. Итогом плодотворного сотрудничества стали патриотические проекты, многие из которых стали знаковыми для Самарской области – «Парад памяти», «Памяти героев», «Диктант Победы», признание Самары городом трудовой доблести.

«Своим примером, активностью, энергией, жизнелюбием, самоотверженной заботой о подрастающей смене, вы учите главному – ответственности за своих близких и отчий дом, за судьбу всей страны. Наша задача – сохранить и приумножить плоды труда вашего поколения, воспитать достойных жителей нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Деятельность региональных ветеранских объединений для сохранения и укрепления исторической памяти, для воспитания патриотизма на примерах наших героических соотечественников – бесценна, уверен глава региона.

Пример для многих самарцев - офицер, депутат Государственной думы, герой России Игорь Станкевич. Не только боевые заслуги снискали ему авторитет и уважением жителей губернии, но и огромная исследовательская работа по сохранению исторической памяти и восстановлению справедливости. Его труд «Энциклопедия подвига» рассказывает о подвигах героев-земляков: 297 Героев Советского союза и 55 героев Российской Федерации так или иначе вплели свои имена в историю губернии. Игорь Станкевич уверен, следующая книга объединит трудовой подвиг более 300 самарцев.

В рамках Года Памяти и Славы в регионе было реализовано 86 проектов, в которых приняли участие около 800 тысяч человек. Кроме того, свои памятные мероприятия проводили и муниципалитеты, предприятия и организации, учебные заведения – то есть торжества затронули каждого жителя губернии. Юбилейный памятный год ушел в историю, но продолжается и будет неустанно продолжаться наша забота о ветеранах, уверен Дмитрий Азаров.

Не менее важно сделать так, чтобы наши ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры чувствовали постоянную заботу и внимание.

Весомая поддержка людям старшего поколения оказывается на региональном уровне: социальные выплаты, компенсация расходов на ЖКУ, предоставление льготного проезда.  Кроме того, в этом году по решению Дмитрия Азарова в губернии возобновлены ЕДВ, а также обеспечены жильем все нуждающиеся труженики тыла, сообщила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Люди серебряного возраста в самарском регионе с успехом реализуют себя в творчестве, спорте, общественной деятельности, волонтерстве. Создание условий для активного образа жизни и оказание качественной медпомощи способствовало увеличению продолжительности жизни людей старшего поколения в Самарской области, отметила министр.

О создание «мобильных приемных» и «автобусов здоровья» для людей пожилого возраста рассказала главный врач городской больницы № 7 Анна Дубасова. Модернизация поликлинического детского отделения в Красноглинском районе прошла под патронажем депутата Госдумы Виктора Казакова. Сейчас в больнице всерьез занимаются вопросами вакцинации людей старшего поколения и совершенствованию гериатрической помощи.

О вкладе ветеранов и общественных организаций региона в формирование Народной программы рассказал первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Виктор Кузнецов. Он особо отметил, что инициатива председателя Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Александра Баранова вошла в федеральную часть программы.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил ветеранские организации региона  за многолетнее плодотворное сотрудничество,  активную гражданскую позицию и верное понимание вектора развития самарского региона, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: старшее поколение благодарность ветеранам золотой фонд

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