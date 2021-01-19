Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства

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Во вторник, 19 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципалитетов, в ходе которого обсуждались итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году и планы на текущий.

Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.

«Сфера напрямую влияет на повышение качества жизни как всех жителей, так и отдельных семей. Благодаря труду строителей обеспечивается улучшение жилищных условий, создаются новые рабочие места, открываются социально значимые объекты. Наша задача – способствовать и помогать этому, – подчеркнул в самом начале совещания Дмитрий Азаров. – Президент страны Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, и мы с вами знаем, что эти поручения утверждены и по стране в целом, и по каждому региону».

По итогам прошлого года сдано более 1,4 млн квадратных метров жилья. Ввод составил 98%.

«Негативное влияние общемировых процессов, пандемии, конечно, есть. Это, в первую очередь, сказалось на покупательской способности населения, и не только в нашем регионе. При этом подчеркну, что в период введения ограничений по производственной, хозяйственной деятельности мы строительную отрасль не трогали. Возможность трудиться была. И по всем социальным объектам задачи выполнены, все построено. Однако по жилью 2% мы не дотянули до планов, которые нам были установлены на федеральном уровне», – обратил внимание участников совещания губернатор.

На общий региональный показатель повлияло неисполнение планов в двух муниципалитетах – Самаре и Кинель-Черкасском районе.

«Меня зачастую сильно удивляет отношение глав муниципальных образований к этому вопросу. Их погруженность в строительную отрасль, создание условий для ее развития на территории того или иного муниципального образования, недостаточная. Всегда за это отвечал глава муниципального образования, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сейчас у меня ощущение, что многие главы муниципальных образований хотят переложить и этот вопрос на решение областного Правительства. Коллеги, так не будет! Главы, которые будут так к этому относиться, будут уходить на другую работу. Сегодня ввод жилья – это показатель верхнего уровня и спрос будет очень жесткий».

Губернатор добавил, что погруженность руководителей муниципальных образований в специфику строительной отрасли, достижение результатов, работа на перспективу будут оцениваться на постоянной основе.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в прошлом году в областной столице компании должны были построить 594,8 тысяч квадратных метров жилья. По факту в эксплуатацию ввели только 464,6 тысяч. «Пять застройщиков обеспечили практически стопроцентную готовность домов, но из-за определенных технических сложностей они не были сданы в прошлом году. Мы с руководством компаний находимся в постоянном контакте, и нам удалось договориться, что в первом квартале этого года объекты будут введены, – добавила мэр города. – Надеюсь в том, что подобной ситуации больше не повторится».

Дмитрий Азаров отметил некачественную работу городского департамента строительства:

«У меня ощущение, что сотрудники не понимают важность задачи и свою персональную ответственность за достижение показателей».

В текущем году в Самаре необходимо построить 819 тысяч квадратных метров жилья. В связи с этим, глава региона поручил министру строительства Евгению Чудаеву и председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову вести ежеквартальный мониторинг ситуации с вводом жилья по каждому муниципальному образованию, а главам городов – не реже раза в две недели проводить целевое совещание по исполнению планов строительства.

Руководитель регионального минстроя пояснил: «Мы помесячно утвердили план ввода в эксплуатацию жилья, чтобы постоянно контролировать возможные риски и исполнение показателей». Однако по мнению Губернатора, этого недостаточно. «Я бы хотел, чтобы показатели фиксировали не только ввод жилья, но и усилия, которые муниципалитеты предпринимают для создания условий опережающего строительства в последующие годы», – сказал Дмитрий Азаров.

На 4% не дотянули показатели по вводу жилья в Кинель-Черкасском районе. Там планировалось сдать 23,4 тысячи квадратных метров. Однако не все жители муниципалитета успели завершить возведение своих индивидуальных домов. Не получилось выдать разрешения на ввод и ранее построенного, но не зарегистрированного жилья. «До последнего жили надеждой, что план выроним, но не удалось. В текущем году мы будем использовать все ресурсы, чтобы исполнить плановые показатели», – отметил Глава района Сергей Радько.

«Если бы вы контролировали буквально каждый объект жилищного строительства, то не надеждой жили, а были бы уверены в достижении целей, – сказал Дмитрий Азаров. – Коллеги, когда надеждой живете, такой и результат. У нас Тольятти и Кинель жили надеждой по приобретению квартир и достройке жилья для детей-сирот. Надежды не оправдались. Надеждой жить могут только жители ваших муниципалитетов, а вы – исполняйте взятые на себя обязательства! Контролируйте каждый шаг для того, чтобы таких результатов, которые мы фиксируем сегодня, не было. И у нас было стопроцентное исполнение показателей нацпроекта».

Глава региона во время совещания также обратил внимание на то, что 27 муниципальных образований из 37 в прошлом году увеличили ввод жилья по сравнению с 2019. Например, в Камышлинском районе рост составил до 41%. При этом один из неудовлетворительных результатов – в Тольятти, где отмечается противоположная ситуация – снижение на 54%.

«Того внимания, которое есть к Тольятти, в первую очередь, по созданию новых рабочих мест, нет ни к одному муниципальному образованию. Мы и дальше продолжим работу по привлечению инвесторов, а значит – и созданию рабочих мест. Но строительная отрасль Тольятти должна этому соответствовать, тем более, когда есть запрос на новое жилье», – обратился Дмитрий Азаров к главе города Сергею Анташеву.

Губернатор подчеркнул: в 2021 году в регионе необходимо построить и ввести в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья. Планируется выдать 44 новых разрешений на строительство – это на 17 больше, чем в прошлом году. «Выданные разрешения на строительство дают основания предполагать, что по 2021 году мы планы выполним. Вопрос – в нашей ежедневной системной работе по сопровождению этих объектов», – сказал глава региона. Он также добавил, что последние 3 года особое внимание уделяется сокращению сроков выдачи разрешительной документации: «Мы сделали значительный шаг и на 26% сократили время ожидания, которые тратят застройщики». Дмитрий Азаров поручил не прекращать работу по снижению административных барьеров. От этого, в том числе, зависит конечный результат. По словам Евгения Чудаева, к 2030 году Самарская область должна выйти на показатель 0,83 квадратных метра на человека (сейчас этот показатель 0,42).

Губернатор напомнил, что благодаря слаженным действиям Правительства региона и строительных компаний, в прошлом году из реестра проблемных объектов было исключено 16 домов. Таким образом свои квартиры, а также компенсационные выплаты получили почти 1,5 тысячи обманутых дольщиков. Кроме того, регион успешно справился с задачей по переселению людей из аварийного фонда. «Новоселье отпраздновали 2500 человек, – отметил Дмитрий Азаров. – Необходимо эти темпы сохранять и в 2021 году, а в дальнейшем – увеличивать. Возможности для этого есть. Это вопрос планирования, заблаговременной работы с застройщиками, чтобы они понимали, сколько жилья надо для детей-сирот, обманутых дольщиков, на переселение граждан из аварийного фонда. Чем раньше мы это расскажем застройщикам, тем увереннее придем к результату и в этом году, и в последующих».

Кроме того, в 2021 году планируется построить 22 социальных объекта, в том числе, детские сады, школы, учреждения культуры и спорта.

Отдельное внимание стороны уделили реновации исторического центра областной столицы. За поддержкой по этому вопросу Дмитрий Азаров обращался к Президенту страны. Соответствующее поручение главы государства оформлено. «Необходимо продвигать эту идею в профильных министерствах Правительства России. Понимаю, что, с одной стороны, это колоссальный потенциал развития Самары, а с другой – возможность бережного сохранения исторического центра нашего города. Крайне важная задача», – отметил Губернатор.

В рамках нацпроекта региону удалось значительно увеличить масштабы благоустройства и добиться достойного результата. В прошлом году в порядок приведено 157 общественных территорий и 323 дворовых.

«Дальнейшее развитие строительной отрасли – крайне важная задача, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Самое главное – повышение качества жизни людей при сохранении доступности цен на жилье. У нас показатель один из лучших в стране. Мы, увеличивая строительство, должны об этом думать, ориентируясь, в первую очередь, на потребности граждан».