Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета Поволжской академии образования в Тольятти

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В пятницу, 28 января, в Тольятти под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание попечительского совета Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. В нем приняли участие Митрополит Самарской и Новокуйбышевский Сергий, ректор Православного института Дмитрий Лескин, главы региональных министерств, руководители крупнейший предприятий региона и владельцы бизнеса, Почетные граждане города и области, Представительство духовенства.

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского - это уникальное высшее учебное заведение, которое на протяжении ряда лет развивается в Тольятти. Это первый подобный вуз в Приволжском федеральном округе и третий в России.

Учебное заведение является завершающим звеном цепочки непрерывного гуманитарного образования в Тольятти: Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж – Поволжская академия имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Идея непрерывного гуманитарного образования на площадке промышленного центра России – города Тольятти – принадлежит доктору философских наук, кандидату богословия Протоиерею Дмитрию Лескину. Необходимость создания подобной системы обучения одобрили Президент РФ Владимир Путин, побывавший в Православной гимназии в 2009 году, а в 2019 году – Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В системе непрерывного гуманитарного образования на сегодняшний день 1,6 тысячи обучающихся. Помимо трёх образовательных учреждений в неё входят пять православных храмов и часовен, духовно-просветительский центр АО «АвтоВАЗ», детский летний православный лагерь. Активное взаимодействие осуществляется с образовательными учреждениями Тольятти, Жигулёвска, Ставропольского района, духовенством Тольяттинской епархии РПЦ.

Напомним, в 2019 году было принято решение о создании попечительского совета для оказания поддержки вузу, который находится в стадии динамичного развития и строительства. Руководители института обратились к Губернатору с просьбой возглавить совет.

«Сегодня академия занимает заметное место в духовной и просветительской жизни Приволжского федерального округа и не только. Уверен, что вуз и дальше будет развиваться. Мы многое сделали вместе для этого, и сегодня находимся в прекрасном здании, - отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание Попечительского совета. - Мы видим, как последовательно развивается академия, создавая новые возможности для духовного и светского образования в регионе. Очень надеюсь, что деятельное участие попечителей позволит нам эти работы завершить в кратчайшие сроки».

Об итогах развития Православного института рассказал ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского Дмитрий Лескин. Он сообщил, что сейчас готовность здания вуза составляет 85%.

«Работы продолжаются благодаря поддержке Правительства Самарской области, губернатора и Попечительского совета. Аудиторий продолжают открываться. Самым большим приобретением стал концертный зал. Концертная деятельность у нас активно развивается, филармония Православного института стала заметным явлением культурной жизни региона», - отметил Дмитрий Лескин.

Среди первоочередных задач на текущий год – ввести в эксплуатацию Восточную башню – учебное пространство для творческих специальностей.

Участники заседания рассмотрели вопрос окончания строительных работ. Есть ряд предприятий, которые помогают вузу, и с их поддержкой многое уже сделано. Принять участие в судьбе вуза приглашают и новые предприятия.

«Есть компании, которые успешно работают, твердо стоят на ногах, в том числе, благодаря мерам поддержки, особым экономическим режимам и условиям, налоговым преференциям. Из поколения в поколение развиваются институт, гимназия, колледж, так давайте вместе завершим это благое дело», - обратился к членам Попечительского совета губернатор.

Одной из центральных тем обсуждения стало обучение педагогических кадров на базе академии и открытие направлений музыкальной подготовки.

Сейчас в вузе учится более 550 студентов, из них 90% - по педагогическим и гуманитарным направлениям. После окончания института 76% выпускников работают в системе образования.

Дмитрий Лескин проинформировал, что в новом учебном году в академии будут открыты дополнительные направления профилей «Начальное образование и иностранный язык», «История и право», «Математика и информатика», «ИЗО и дизайн» и 2 программы магистратуры «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование».

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что с 1 сентября планируется проводить целевой набор за счет региональных средств. Уже сейчас есть более 100 желающих поступить в академию по целевому направлению, чтобы впоследствии прийти на работу в образовательные организации губернии.

Еще одно важное направление академии – подготовка кадров для сферы культуры и искусства. Вуз активно готовится к лицензированию направлений «Искусство концертного исполнительства» и «Музыкально-театральное искусство». И в текущем году в Поволжском православном институте будет создана музыкальная академия. В нее перейдут преподаватели и студенты Тольяттинской консерватории. Это откроет новые возможности для привлечения абитуриентов, формирования творческих коллективов, которые будут достойно представлять академию, город и регион.

«Чтобы сохранить традиции высшего музыкального образования, методики и программы, профессорско-преподавательский коллектив, студентов, было принято решение о переводе их в Православный институт, где создана надежная база», – пояснила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

Глава Тольятти Николай Ренц отметил, что вопрос сохранения консерватории был очень непростым, и благодаря усилиям и вовлечённости в работу губернатора было найдено оптимальное решение. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что качество музыкального образования от этого только выиграет.

Татьяна Мрдуляш добавила, что министерство культуры региона со следующего учебного года начнет свой целевой набор абитуриентов: дополнительно к существующим 100 местам добавится еще 20.

В завершение заседания глава региона поблагодарил всех попечителей за помощь и содействие в решении важных для Поволжской академии образования и искусств вопросов.

«Рассчитываю на то, что это достояние Самарской области будет радовать нас своими выпускниками и создавать славу замечательного города Тольятти», – резюмировал Дмитрий Азаров.