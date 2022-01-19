Дмитрий Азаров провел совещание по развитию маршрутной сети Самарско-Тольяттинской агломерации

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В среду, 19 января, Дмитрий Азаров провел совещание по обеспечению комплексного транспортного обслуживания жителей крупнейшей в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации. Участие в обсуждении вопроса, который напрямую затрагивает всех жителей региона, приняли руководители министерств и главы муниципалитетов.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу разработать и реализовать комплексную транспортную схему агломерации, чтобы для удобства граждан выстроить оптимальные маршруты и дать возможность осуществлять пассажирские перевозки как частным организациям, так и муниципальным предприятиям.

«Этот вопрос важен для жителей всей Самарской области. Нужно форсировать темпы реализации проекта комплексного транспортного обслуживания. Количество обращений людей по всем муниципальным образованиям, входящим в агломерацию, связанных с транспортным обслуживанием, велико. и Самара, и Тольятти не являются исключением. От скорости внедрения проекта зависит качество жизни людей на территории Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этой работе важно убрать дублирующие или неэффективные маршруты, при необходимости скорректировать работу существующих. При этом освободившийся парк машин можно будет направить на самые популярные, чтобы уменьшить интервалы движения. Всего на сегодняшний день в агломерации работает свыше 500 маршрутов.

«После покупки троллейбусов мы снизили количество транспортных средств на маршруте, который полностью дублировал маршрут №4 троллейбуса. Пассажиропоток переместился на электротранспорт и увеличился на 15%», – привел пример такой работы руководитель департамента транспорта областной столицы Сергей Маркин.

Губернатор поручил провести анализ уже отмененных и замещенных маршрутов. «Все решения требуют мониторинга, анализа и оценки эффективности», – подчеркнул губернатор и до конца следующей недели потребовал предоставить отчеты об эффективности принятых решений по отмененным и замещенным маршрутам. Это касается не только Самары, но и Тольятти.

Глава региона обратил внимание на необходимость четкого соблюдения расписания, особенно это касается последних рейсов: «Жалоб было много, что люди не могли уехать на последнем автобусе, приходилось добираться на такси. Если написано, что последний рейс уходит в 22:00, он должен отправляться именно в это время, чтобы люди знали, что они смогут уехать».

В отдельных случаях наблюдается недостаточное количество единиц транспорта на определенных маршрутах, например, из Зубчаниновки или Смышляевки. Расчет производился из общего пассажиропотока. А в часы пик людям приходится подолгу ждать автобус. Всего таких наиболее проблемных маршрутов четыре. Дмитрий Азаров принял решение о выделении дополнительных 30 миллионов рублей из областного бюджета на компенсацию затрат перевозчикам, чтобы обеспечить ритмичность движения транспорта для удобства самарцев.

Обсуждалась возможность перехода ряда непопулярных маршрутов на так называемые «брутто-контракты» – когда перевозчикам платят за выполненные рейсы, а не за количество перевезённых пассажиров. Эта схема уже работает, например, на дачных маршрутах или в дни религиозных праздников, когда большое количество людей посещают кладбища.

Во время совещания обсудили вопросы строительства транспортно-пересадочных узлов. Планируется создать 4 таких пункта: «Кировское» рядом со станцией «Пятилетка», «Ягодное» в микрорайоне Крутые Ключи, «Южное» в Тольятти и «Липяги» в Новокуйбышевске. «ТПУ позволят сократить пути следования пригородных маршрутов, высвободить транспортные средства и направить их на городские маршруты. Кроме того, узлы обеспечат связи межмуниципального транспорта с внутригородским. Это приведет к увеличению пассажиропотока в городах Самара и Тольятти, увеличению доходов транспортных предприятий, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и исключит дублирование льготных городских маршрутов коммерческими межмуниципальными маршрутами», – добавил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Также будут организованы и площадки для разворота муниципального транспорта в районе Барбошиной поляны и главного спортобъекта губернии – стадиона «Солидарность Самара Арена».

Кроме того, стоит задача по совершенствованию системы тарифов, а также – обновлению подвижного состава. Новые машины будут поступать в регион как за счет средств перевозчиков – это касается автобусного парка, так и за счет бюджетных средств – это касается трамваев и троллейбусов.

Всего же за последние годы благодаря системной работе по обновлению пассажирского транспорта было приобретено 150 автобусов, 37 троллейбусов, 10 трамваев. Помимо прочего, в самарском метрополитене появился новый состав, 17 вагонов были отремонтированы.

На совещании губернатор подчеркнул: важно интегрировать в транспортную схему агломерации все строящиеся инфраструктурные объекты, в том числе, мост через Волгу и дорогу «Обход Тольятти», транспортную развязку и новую станцию метро в Самаре. На время строительства стоит задача компенсировать количество транспорта, чтобы люди без проблем могли добираться до центра региональной столицы.

«Наша главная задача – оптимизация маршрутной сети, повышение эффективности перевозок, в том числе экономическая, и доступность для людей. Мы должны делать последовательные шаги для прозрачности муниципальных границ», – резюмировал Дмитрий Азаров и дал ряд поручений по дальнейшей проработке транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации.

Фото: СОВА