Дмитрий Азаров провел личный прием жителей Октябрьска

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К секретарю регионального отделения обратились с вопросами о ремонте школы, дороги и строительства многофункциональной спортивной площадки.

В пятницу, 9 июля, Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск оценил качество благоустройства ряда общественных пространств города – знаковых мест для горожан: набережную, «Парк поколений», культурно-досуговый центр «Октябрь», выслушал инициативы молодежи, провел рабочие встречи, а в завершении визита, принял с обращениями жителей города.

Так, от лица родительского сообществ местной школы к Дмитрию Азарову обратилась Оксана Облогова, член родительского комитета школы №3, которая высказала озабоченность, что в здании школы будет выполнен лишь частичный ремонт. В школе уже заменена кровля, а согласно плану работ в этом году полностью заменят систему отопления.

«В здании школы существуют и другие проблемы. В здании с 1957 года не производилась замена окон. И даже при смене системы отопления из окон будет сильно дуть»,- рассказала Оксана Облогова.

Присутствующий на встрече министр образования и науки Виктор Акопьян пояснил, что плановый ремонт школы рассчитан до 2023 года, а кроме того по данной школе готовится заявка о включении объекта в федеральную программу по капитальному ремонту школ.

Поддержав обеспокоенность родителей учеников школы, Дмитрий Игоревич предложил уже сейчас, до начала учебного года, обследовать все кабинеты учебного заведения и начать точеную замену окон в самых проблемных кабинетах школы.

Также были рассмотрены вопросы о строительстве открытой многофункциональной спортплощадки и ремонте одной из центральных улиц города – улица Шмидта.