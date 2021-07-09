Дмитрий Азаров: "Я для себя поставил цель: в каждом городе на Волге создать набережную"

200

В пятницу, 9 июля, Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск оценил качество благоустройства ряда общественных пространств – самых знаковых мест для горожан.

Одним из них является набережная. Глава города Александра Гожая пояснила, что это единственная территория с выходом к Волге, которая находится в транспортной доступности как для жителей города, так и соседних поселений.

«Наша набережная всегда была популярным местом отдыха у людей. И сегодня, особенно в летние жаркие дни, сюда приезжает еще больше народа. Здесь же мы проводим наши культурно-массовые мероприятия. Одно из них – турнир «Октябрьская Fish-ка» – для любителей рыбной ловли, который мы проводим уже более десяти лет. Это целый праздник, потому что здесь с утра и до вечера гремит музыка, проводятся командные и индивидуальные соревнования по рыбной ловле, веселые старты, конкурсы, викторины для детей и взрослых. И самая вкусная часть фестиваля – конкурс по приготовлению ухи из пойманной рыбы», – рассказала Глава города.

Именно поэтому и было принято решение привести набережную в порядок и наполнить ее новыми смыслами. Удалось это сделать благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году и поддержке губернатора.

Теперь здесь созданы все условия для комфортного отдыха людей. Появился пляж с шезлонгами, зонтиками и раздевалками, есть кафе для перекуса, организован прокат роликов, велосипедов, сигвеев, моторных лодок и других плавсредств. Нашли свое место детские игровые зоны, спортивные площадки, фотозоны и территории для проведения культурно-массовых мероприятий. Есть и смотровая площадка с видом на реку, а по просьбе жителей установлен светящийся арт-объект «Октябрьск на Волге».

Одной из особенностей проекта благоустройства центрального пляжа и набережной стало строительство амфитеатра. Место для его размещения также выбиралось исходя из особенностей рельефа. Он находится на спуске к воде. Многоступенчатые лавочки позволяют провести время с видом на Волгу, с комфортом порыбачить в рамках ежегодного фестиваля «Октябрьская Fish-ка».

«В результате реализации проекта мы получили «живой уголок» природы в черте города, оборудованный для комфортного отдыха всех групп населения, в том числе и маломобильных граждан, но при этом максимально сохранивший свое природное начало. Во время отдыха на набережной у отдыхающих формируется образ Октябрьска как города-курорта», – отметила Александра Гожая.

При этом предложения по дальнейшему развитию территории набережной от жителей города еще поступают. Дмитрий Азаров встретился с молодыми активистами Октябрьска.

«Я считаю, что на набережной не хватает постоянной волейбольной площадки. Место под нее отведено, но она переносная. Это неудобно, поскольку приходится просить отдыхающих людей освободить место и каждый раз разворачивать инвентарь», – предложил Сергей Иванов.

«Здесь пляж не такой большой, выбрать место непросто. Но на мой, взгляд, площадка должна быть и для отдыхающих, и для любителей спорта», – отметил губернатор и поручил главе города поручил организовать постоянную площадку на песке – так, чтобы не мешать отдыхающим и с учетом требований по глубине слоя песка.

Еще молодежь предложила создать площадку ГТО, чтобы проверить свои силы. Здесь же можно было бы проводить и саму сдачу этих норм. «Правильная идея», – поддержал Дмитрий Азаров. По мнению любителей спорта, в городе не хватает площадок для воркаута. Александра Гожая отметила, что этот вопрос будет решен, не исключено, что она появится рядом с зоной пляжа. «Мы рассмотрим этот вариант, посоветуемся с молодежью, где разместить площадку, и до сентября вопрос решим», – добавила Глава города.

Ольга Погодина поблагодарила Дмитрия Азарова за инициативу по поддержке выпускников школ, которые, поступив в этом году в вузы и ссузы региона, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

«Я планирую поступать в Самарский государственный технический университет на таможенное дело и уже подала документы, – отметила девушка. – Я считаю, что это большой вклад в наше развитие и поддержку. Спасибо за такую инициативу».

«Мы заинтересованы в наших выпускниках, чтобы они оставались учиться, реализовывать свои таланты, делали добрые дела на самарской земле», – отметил руководитель области.

Молодежь подняла также вопрос о строительстве новых ФОКов. Дмитрий Азаров поручил Главе города оценить имеющиеся возможности действующих спортивных залов. Если их загрузка превышена, то тогда можно рассматривать возможность возведения здания.

Кроме того, отдыхающие попросили установить буйки на Волге, которых нет сейчас. Дмитрий Азаров предложение поддержал и поручил выполнить работы в кратчайшие сроки: «От этого зависит безопасность людей на воде».

«Рад, что такая набережная получилась, хотя еще есть над чем поработать. Теперь в Самарской области не одна набережная – в Самаре, – но и в Сызрани, Октябрьске, Жигулевске и даже в Приволжье, а сейчас еще делаем набережную в Тольятти. Я для себя поставил цель: в каждом городе региона, который стоит на Волге, набережную создать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор также оценил работы по благоустройству «Парка Поколений», которые также идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь будет большая детская площадка, радиусные качели, скейт парк, танцплощадка, амфитеатр и смотровая башня. Ее высота почти 15 метров, с нее будет открываться прекрасный вид на город и Волгу. Все работы должны завершиться уже к началу осени этого года. Глава региона отметил, что сооружения должны соответствовать всем требованиям безопасности. При этом жители города предложили создать на входе в парк аллею славы – с именами выдающихся людей Октябрьска. Дмитрий Азаров идею поддержал.

Губернатор возложил цветы к мемориалу «Памяти павших будьте достойны», который посвящен погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь на 18 гранитных стелах нанесены фамилии двух тысяч солдат Красной Армии, призванных со станции Батраки и на вернувшихся на родную землю.

Мемориальный комплекс установлен по инициативе жителей Октябрьска и при поддержке Дмитрия Азарова – в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Часть средств – почти 300 тысяч рублей – на создание и установку собрали сами люди. Существенная финансовая помощь выделена была из областного бюджета. Открылся мемориал 8 мая прошлого года – накануне 75-летия Победы.

Сейчас за ним следят и ухаживают не только службы благоустройства Октябрьска, но и сами горожане, волонтеры Победы. «Искренне рад, что жители города и всего региона в целом бережно относятся к истории своей родной земли, великой Родины – России, к памяти своих предков. Я благодарен неравнодушным людям за такую инициативу, которую мы вместе реализовали. Все начинания, предложения, которые будут поступать от жителей, мы обязательно будем поддерживать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.