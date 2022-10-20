Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района

129

Развитие сельских территорий повышает качество жизни людей. В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе, где проверил обновленные учебные заведения, библиотеку, ДК и детскую школу искусств, а также проинспектировал ход строительства клинико-диагностического отделения ЦРБ.

В последние годы в Сергиевском районе происходят масштабные изменения - в социальной сфере, в благоустройстве, ЖКХ, жилищном строительстве. Во многом это происходит благодаря участию в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Она направлена на повышение качества жизни сельчан, финансово объемна и включает в себя возведение жилья, реконструкцию соцобъектов, модернизацию систем водоснабжения, газификацию, благоустройство, ремонт и строительство дорог.



В первую очередь внимание сосредоточили на поселке Светлодольске, где проживает чуть больше тысячи человек. Заявка, которую поддержали Дмитрий Азаров и Правительство региона, включала в себя капремонт светлодольской школы и Дома культуры, а также строительство сетей водоснабжения (5,9 км) и водоотведения (5,6 км). На федеральном уровне проект одержал уверенную победу.



За три года поселение изменилось. "Изюминкой" Светлодольска стал культурно-досуговый центр. Как пояснила Дмитрию Азарову начальник управления культуры, туризма и молодежной политики района Ольга Николаева, после капремонта жители получили уютный семейный центр, как и хотели.



Здесь нет так называемых зон - есть комнаты по интересам, как дома. В распоряжении сельчан - взрослая и детская библиотеки, творческая мастерская, компьютерная игровая комната, бильярдная и другие площадки. В центре созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустроена прилегающая территория с детской игровой площадкой и летней сценой.



Сельчане все прелести семейного отдыха оценили, говорят работники КДЦ.



"Мы заметили: раньше люди заходили в ДК, в чем были - в уличной обуви, в рабочей одежде. Сейчас же все нарядные, на входе переобуваются. Берегут семейную атмосферу нашего общего дома. Менталитет меняется, и это самое главное", - отмечают они.



Комплекс имеет и спортивную базу - универсальный зал. Особой популярностью в Светлодольске пользуется художественная гимнастика. К тренеру Татьяне Гнеушевой приезжают заниматься из Сергиевска, Суходола, Сургута и Серноводска. Есть и светлодольские "звездочки" - члены сборной региона. А недавно совсем юные подопечные Татьяны стали лучшими в своем возрасте на турнире в Тольятти.



КДЦ не пустует никогда. Помимо развлечений, здесь проводится масса деловых мероприятия. Например, работники культуры района на семинаре "верстали" планы работы на следующий год. Они поделились с главой региона, что сейчас самое востребованное - это мероприятия патриотической направленности.



Дмитрий Азаров поручил специалистам обратить особое внимание на семьи военнослужащих. Это касается всех сфер, в том числе культуры.



"Наша с вами задача - детишек, жен, родителей всех военнослужащих окружить вниманием. Приглашать к участию, вовлекать в образовательные программы, в программы саморазвития и так далее. Это наш святой долг", - подчеркнул глава региона.



Светлодольцы уже активно помогают мобилизованным - шьют, вяжут. Готовится к отправке вторая партия теплых вещей, поделилась с Дмитрием Азаровым пенсионер Наталья Зубова.



"Спасибо вам огромное, низкий поклон! Такая поддержка не только согревает бойцов, вы душу им согреваете, - поблагодарил губернатор светлодольских мастериц".



Развивается и образовательная среда поселка. Впервые за 40 лет капитально отремонтировали школу. В ней случилась настоящая "техническая революция" - заработал центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", в кабинетах появились необходимое оснащение для лабораторных исследований, компьютерное и интерактивное оборудование.



"Сложно сказать, чего у нас нет. У нас есть всё", - отметила директор образовательного центра Надежда Анцинова.



Она сообщила главе региона о том, что в школе появилась "Парта Героя", посвященная памяти Сергея Баркова, пограничника, уроженца поселка, который героически погиб при исполнении воинского долга и был награждён орденом Мужества посмертно. Чести сидеть за этой партой удостаиваются только отличники.



К концу года откроется и школьный музей. Здесь будет информация о Великой Отечественной войне и истории Светлодольска и Сергиевского района. Школьники, как выяснилось во время их общения с Дмитрием Азаровым, очень ждут открытия.



"На мой взгляд, с изучения истории начинается настоящая любовь к своему поселку, к Самарской земле, к нашей великой Родине - России. Чем больше ты узнаешь о родной земле, о стране, тем больше ты в нее влюбляешься. Вместе переживаешь и трагические страницы истории страны, и славные страницы, проникаешься духом нашего народа. Я считаю, что история - предмет во многом основополагающий, вместе с литературой точно формирующий личность, формирующий гражданина своей страны. Уверен, вы вырастете настоящими патриотами", - поделился со школьниками Дмитрий Азаров.



Еще одна школа района преобразилась по программе комплексного развития сельских территорий. Капитально отремонтировали учебное заведение в поселке Сургуте. Здесь обновили кровлю, фасад, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Отремонтировали кабинеты, закупили новую мебель и оборудование, чтобы у ребят были современные условия для обучения. Девиз учебного заведения - "Школа больших возможностей".



Губернатор осмотрел отремонтированное здание школы, пообщался с ребятами и педагогами. Учитель химии и биологии Полина Шубнякова - выпускница Самарского государственного социально-педагогического университета. После окончания вуза вернулась в родную школу. Она поблагодарила главу региона за ремонт, и отметила, что даже в городах не везде есть такие современные учебные классы, как теперь в сургутской школе. Педагог также поблагодарила губернатора за поддержку молодых специалистов и внимание к сфере образования.



"Рад это слышать. Значит, все наши планы претворяются в жизнь, значит, все не зря", - сказал Дмитрий Азаров.



Отметим, что рядом со школой по программе "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" ведется строительство нового детского сада, которого местные жители ждут очень давно. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 170 мест. Сейчас на объекте обустраивают входные группы и ведут отделочные работы.



В Сергиевске Дмитрий Азаров оценил качество капремонта детской школы искусств. По мнению главы региона, в учреждении дополнительного образования создана современная культурная среда - как для педагогов, так и для детей. В кратчайшие сроки заменили кровлю и инженерные коммуникации, отремонтировали учебные классы. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: установлена современная противопожарная система, а также видеонаблюдение.



"Важно, что дети в безопасных и комфортных условиях будут получать новые знания в области культуры и искусства, заниматься творчеством", - подчеркнул Дмитрий Азаров.



В райцентре также продолжается возведение нового клинико-диагностического корпуса Центральной районной больницы. Важный для жителей соцобъект строят по нацпроекту "Здравоохранение". После запуска одномоментно медики смогут принимать два десятка пациентов.



Как отметил представитель подрядной организации, все работы ведутся в графике: на текущей неделе рабочие "закроют" контур и приступят к внутренним работам.



"Работы много. Понятно, что компания вы опытная. Надеюсь, что и здесь не подведете, справитесь в назначенные сроки. До конца года объект планируем запустить. Не подведите", - поставил задачу Дмитрий Азаров.



Также глава региона провел расширенное совещание, посвященное социально-экономическому развитию района.



Дмитрий Азаров подчеркнул:



" По всей области происходят масштабные изменения, но в Сергиевском районе это происходит опережающими темпами. Конечно, это во многом и благодаря тому, здесь живут энергичные и активные люди. Главы района - люди профессиональные. Район всегда на шаг впереди, я этому очень рад, готов дальше помогать. Всегда хочется помогать тому, кто сам что-то делает".

Фото: Юлия Рубцова