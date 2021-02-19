Дмитрий Азаров: «Проблем в сфере ЖКХ всегда было много, но я не буду с этим мириться»

313

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большую встречу по ВКС с председателями советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. На прямой связи находились более 10 тысяч человек – активных жителей Самарской области, которые на общественных началах добиваются качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, отстаивают интересы своих соседей.

«Я пригласил вас для делового и содержательного разговора по теме ЖКХ, потому что понимаю, что вопрос содержания жилья, качественного предоставления услуг касается буквально каждого жителя Самарской области, – отметил Глава региона, обращаясь к старшим МКД. – Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было много, но это не значит, что я с этим буду мириться».

Дмитрий Азаров отметил, что за последние два года благодаря обновлению подходов в деятельности Государственной жилищной инспекции и активности людей удалось избавиться от ряда недобросовестных управляющих компаний, которые зачастую не предоставляли услуги, а осуществляли мошеннические действия.

«Я постоянно бываю в различных муниципалитетах, городах, сельских поселениях нашей замечательной Самарской области. И на каждой территории глава муниципалитета меня убеждает в том, что знает абсолютно все проблемы ЖКХ, каждого дома, находится на прямой связи с председателями МКД и решает все вопросы по мере возникновения. Но прямое общение со старшими по домам, анализ обращений, которые поступают в мой адрес, показывают, что реальная картина далека от той, которую мне пытаются представить. Эту ситуацию надо менять кардинально», – подчеркнул Губернатор и призвал активных жителей региона к прямому контакту на регулярной основе, потому как именно старшие по домам, руководители ТОС знают те проблемы, с которыми сталкиваются жители в своем доме, подъезде, дворе, на своей улице.

Именно прямым вопросам жителей была посвящена вся встреча. Так, к Дмитрию Азарову обратилась председатель МКД по адресу Физкультурная,129 Антонина Коваль. Она рассказала, что устав от недобросовестной работы управляющей компании, жильцы создали собственную УК «Гармония».

«С 2019 года мы с председателями домов квартала объединились и создали свою УК. Сегодня мы успешно справляемся с задачами по содержанию и обслуживанию домов. За год в нашем доме мы привели в порядок коммуникации, снизив аварийность на 80%», – добавила Антонина Коваль.

«Замечательный пример. Много раз говорил, что наиболее качественно услуги предоставляются там, где жильцы в свои руки берут управление домом, – отметил Глава региона. – Хочу вас и всех, кто принимал участие в решении этого вопроса, поблагодарить за то, что взяли на себя ответственность, потому что это всегда непросто».

Председатель МКД отметила, что у жильцов есть вопрос, решить который самостоятельно они не могут, и попросила оказать содействие.

«Рядом с нашим домом проходит магистральная труба холодного водоснабжения, которая требует ремонта. Из-за порывов наш дом подтапливался, на нем образовались трещины, – рассказала женщина. – Около двух лет труба не течёт, но маяки, установленные на доме, показывают динамику трещин. Жители опасаются новых порывов, мы бы хотели, чтобы аварийный участок трубы был заменён».

Дмитрий Азаров поручил Главе Самары Елене Лапушкиной совместно с руководством компании – собственника коммуникаций в кратчайшие сроки решить вопрос о включении работ по замене участка трубопровода в планы на этот год.

«Там, где люди берут на себя ответственность, необходимо помогать им в первую очередь. Мы с вами имеем такую практику, к примеру, поддерживаем активность людей при помощи проектов «Твой конструктор двора» и «СОдействие». Давайте и здесь, понимая, что люди берут ответственность за своё жильё, в первоочередном порядке откликаться и помогать, – поставил задачу Губернатор. – Давайте договоримся о том, что в этом году просьбу исполним, с задачей справимся».

На встрече звучали не только просьбы, но и предложения. К примеру, жительница Сызрани вышла с инициативой организовать «горячую линию» в Фонде капремонта региона. По ее мнению, телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу «единого окна» каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом или обратиться за помощью – в случае возникновения проблем при выполнении работ.

«Давайте отработаем это предложение и обобщим все вопросы по теме ЖКХ, включая капремонт. Отдельно поручаю организовать «горячую линию» в Фонде капитального ремонта, чтобы заявки от людей принимались оперативно и давались конкретные ответы на поставленные вопросы», – заявил Дмитрий Азаров и поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову, а также руководителю областного Фонда капремонта Александру Константинову отработать инициативу в течение месяца.

Кроме того, женщина поинтересовалась, сколько домов в Сызрани Фонд капремонта приведет в порядок в этом году, поскольку информация везде различается, а местные власти не дают четкого ответа.

Руководитель ФКР заверил, что в 2021 году в Сызрани будет отремонтировано 340 домов. В их числе и те, которые должны были привести в порядок более трех лет назад. Дмитрий Азаров поручил довести списки с указанием адресов и видов работ до жителей города, разместить на официальном сайте.

«Из сегодняшнего разговора мне понятно, что у нас Фонд капремонта сам по себе, главы муниципальных образований сами по себе», – отметил Губернатор и поручил главам муниципалитетов проводить еженедельные совещания с сотрудниками ФКР.

«Держите руку на пульсе, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям городов и районов области. – Коллеги, это что за самоустранение от проблем жителей? Вся информация по домам есть. Если ее вам не предоставляют, докладывайте. Думаю, что в нынешних условиях этого не произойдет. А иначе – это ваше нежелание решать проблемы людей, это просто самоустранение, бездействие. А бездействие у нас, напомню, наказуемо». Глава региона поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову разработать и утвердить регламент взаимодействия глав муниципальных образований, регионального Фонда капремонта и активистов МКД.

«Всех глав муниципальных образований я обязываю в самой тесной отработке находиться по каждому дому, знать о контрольных точках исполнения ремонта и помогать жителям контролировать ход работ. Это люди, которые живут на территории, доверенной вам», – подчеркнул Губернатор.

Собственники жилья из Тольятти в качестве дополнения предложили выпустить памятку с пошаговой инструкцией по подготовке к выполнению капитального ремонта и его контролю со стороны собственников. Активные горожане самостоятельно – ценой собственных проб и ошибок – собрали необходимый материал.

«Очень правильное предложение по созданию памятки для тех, кто готовится к проведению капремонта. Лучше вас – людей, которые прошли этот непростой путь, набили шишек и получили ответы на вопросы, сформулировать алгоритм действий по подготовке к капремонту не сможет никто. Зачастую у нас чиновники пишут какие-то инструкции, из которых ничего не поймешь. Важно, чтобы человек понял, как ему действовать», – отметил Глава региона и поручил подключиться к разработке брошюры Фонд капремонта и региональный центр по общественному контролю в сфере ЖКХ, которым руководит Виктор Часовских.

На встрече с Главой региона самыми активными оказались именно жители Автограда. Причина тому – вал проблемных вопросов на самые разные темы: от ремонта и содержания дорог до состояния целых микрорайонов Тольятти.

К примеру, жители микрорайона Северный пожаловались Губернатору, что «чувствуют абсолютное безразличие к своим проблемам со стороны местных властей»: в Северном нет дорог, не ходит общественный транспорт, отсутствует уличное освещение. К этому списку проблемных вопросов добавился еще один – в аварийное состояние пришла водонапорная башня.

«Нашему городу до этого нет никакого дела. Мы за свои средства проводили водоснабжение, газ, создавали инфраструктуру. Сейчас я, Дмитрий Игоревич, обращаюсь к вам со слезами на глазах: в аварийном состоянии находится водонапорная башня. Недавно в нашем микрорайоне случился пожар, специалисты не смогли оперативно потушить огонь из-за низкого напора воды, дом сгорел, семья осталась на улице, – рассказала жительница микрорайона. – Мы много писали и просили отремонтировать башню, в ответ получали одни отписки».

«Игорь Николаевич Ладыка, в чём дело? Люди до отчаяния практически доведены! Дорог нет, освещение отсутствует, полно других проблем. Сейчас еще последнего лишите людей, что делать то будете?», – обратился Губернатор к исполняющему обязанности главы города.

Игорь Ладыка ответил, что вопрос с дорогами традиционно решается отсыпкой асфальтовой крошки, а с башней, по мнению администрации, есть только один выход: сначала принять ее в муниципальную собственность, затем отремонтировать и восстановить нормальное водоснабжение.

«Слушайте, если вы сейчас запустите процедуру её передачи в муниципальную собственность, потом уйдет время на оценку ее состояния, потом на ремонт. Если вы всё это будете выполнять последовательно, люди просто останутся без воды. Запараллельте эти вопросы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Отсидеться хотите? Один уже отсиделся. Выезжайте туда, берите специалистов, делайте дефектовку по этой башне, говорите сколько надо денег. Подумайте о механизмах решения проблемы! Затем доклад мне».

Глава региона поручил администрации города на месте провести встречу с жителями, определить круг проблемных вопросов и выработать конкретные пути по их решению. Учитывая, что не только жители микрорайона Северный обратились к Дмитрию Азарову по проблемам Автограда, Глава региона принял решение в марте провести в городе личный прием граждан.

Среди обращений, прозвучавших на встрече, была просьба отремонтировать улицу академика Кузнецова в Красноглинском районе Самары. По словам местных жителей, дорожное покрытие в плохом состоянии, образовались ямы.

«Слушать, что дорога по улице Кузнецова в таком состоянии, неприятно. В этом году мы отмечаем юбилей великого конструктора – 110 лет со дня его рождения. Давайте в этот год, в дань памяти об этом выдающемся человеке наведем порядок», – обратился Дмитрий Азаров к Елене Лапушкиной. Глава региона поручил найти средства и перераспределить их на ремонт этой улицы.

Губернатор добавил, что на этой неделе по муниципалитетам были распределены дополнительные средства на ремонт дорог. Поэтому часть денег можно направить на ремонт улицы Кузнецова.

Встреча с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК продлилась около трёх часов. По каждому прозвучавшему вопросу даны поручения главам муниципалитетов. Остальные проблемные темы и поступившие предложения также будут отработаны. Отдельно отметим, что во время общения каждый участник встречи мог передать главе региона свое сообщение по телефону, номер которого был всем озвучен в начале. По инициативе Главы региона такие прямые диалоги станут регулярными:

«Люди пишут в чат, что есть потребность проводить такие встречи с представителями МКД по отдельным территориям. Предложение принимается. Поручаю обобщить все поступившие предложения по территориальному признаку и там, где больше всего вопросов, в первую очередь провести встречи. Я регулярно езжу по муниципальным районам, городам, думаю, что такие встречи должны быть включены и в повестку моих рабочих выездов», – заключил Дмитрий Азаров.

За время встречи на телефон губернатору поступило свыше 450 сообщений.