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В четверг, 2 марта, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства в 2022 году и задачам по повышению эффективности прокурорской деятельности на 2023 год.

Также в заседании участвовали заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, руководители правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, структурных подразделений аппарата прокуратуры области, городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры.

«На протяжении всего 2022 года мы активно взаимодействовали с органами власти, совместно решали задачи, поставленные перед нами руководством страны, генеральным прокурором Российской Федерации. Конструктивный диалог между прокуратурой Самарской области, Правительством региона способствует соблюдению законности и прав граждан. Полагаю, взаимодействие прокуратуры Самарской области с органами государственной власти, местного самоуправления, органами контроля позволит укрепить авторитет власти и умножить доверие наших граждан», — выразил уверенность прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, выступая с приветственным словом.

В результате вмешательства прокуроров за прошедший год было пресечено свыше 115 тысяч нарушений закона, восстановлены права более 35 тысяч жителей Самарской области. По требованиям прокуроров за нарушения трудовых прав граждан к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 2,5 тысяч лиц, к уголовной – 51 работодатель, число банкротных предприятий сократилось на 40%. Как итог — защищены права 11 тысяч граждан.

Глава региона подчеркнул особую роль работы надзорного ведомства в условиях беспрецедентных вызовов и угроз, информационной, экономической агрессии в отношении нашей страны, в условиях формирования новой геополитической реальности. «Совместными усилиями нам удалось стабилизировать работу экономики, исполнение гособоронзаказа. Очень важно, что большую совместную работу провели по недопущению роста задолженности по заработной плате», — отметил Дмитрий Азаров. Были предприняты серьезные усилия по стабилизации экономики, по некоторым предприятиям, таким как АВТОВАЗ, — оказана прямая помощь и поддержка Президента страны, благодаря которой ситуацию удалось выровнять. «У нас рекордно низкая безработица сейчас за весь постсоветский период. Таких результатов мы добились, в том числе, защищая интересы бизнеса, инвесторов, создавая правовые и экономические условия привлечения инвестиций», — подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил сотрудников ведомства за проведенную работу по защите прав военнослужащих: «Благодаря Вашей активной позиции, Сергей Петрович, всего личного состава прокуратуры Самарской области нам удалось восстановить нарушенные права, защитить наших военнослужащих, создать дополнительные условия для того, чтобы они чувствовали себя там, на передовой, спокойно и уверенно».

Губернатор выразил уверенность в продолжении сотрудничества в решении вопросов помощи военнослужащим и их семьям. «Вы знаете, что в нашем регионе первом в Российской Федерации была запущена система формирования социальных паспортов семей военнослужащих, разработан на основании этих данных проект «Возвращение», сейчас отдельно мы уже думаем над разделом о встрече наших бойцов, защитников в период отпусков – целый ряд дополнительных мероприятий мы продумываем на этот период, и я надеюсь, что совместно найдем верные, в том числе правовые решения в каждой сложной ситуации», — подчеркнул он.

Также губернатор обозначил необходимость подключения прокуратуры к решению проблемы, связанной с телефонными звонками женам и матерям военнослужащих, в ходе которых неизвестные лица мошеннически пытаются выяснить персональные данные бойцов, места их дислокации. На такую проблему Дмитрию Азарову указали родственники участников СВО, с которыми он накануне встречался в Сызрани.

В ходе коллегии Сергей Берижицкий дал оперативное поручение сотрудникам: «С МВД и ФСБ отработаем совместно. Объедините свои усилия по тем проблемам, которые обозначил губернатор, по семьям военнослужащих, завтра доложите, как развивается ситуация, какие уже приняты меры. Все, что касается семей военнослужащих, необходимо в оперативном порядке в режиме онлайн понимать, отслеживать и влиять на ситуацию».

Кроме того, как отметил губернатор, в зоне особого внимания прокуроров должно быть противодействие попыткам разжечь агрессию в молодежной среде, фактам дискредитации армии, военнослужащих и их семей, Министерства обороны, людей, которые помогают нашей армии, собирают и отправляют благотворительные гуманитарные грузы. «Хотел бы, чтобы и правоохранительные, надзорные органы самостоятельно выявляли и действовали в соответствии с особыми условиями текущего момента», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В непростых условиях сегодняшнего дня Самарская область оказывает поддержку в восстановлении новых регионов, формировании гуманитарной помощи, помощи нашей армии. «При этом хочу отметить, что ни от одного проекта, объекта, по нацпроектам тем более, да и наших планов мы не отказались. Понятно, что это требует колоссального напряжения сил. Очень надеюсь, что в этих условиях мы действительно команда – и Сергей Петрович об этом говорил во вступительном слове. Хочу поблагодарить, потому что во многом благодаря совместным усилиям мы находим решение сложнейших вопросов, которые своими корнями уходят на десятки лет назад», — подчеркнул важность взаимодействия с надзорным ведомством губернатор.

Продолжается работа по решению проблем обманутых дольщиков. «Я благодарю прокуратуру, которая на протяжении многих лет занимала лидирующую роль в решении этого вопроса. И даже когда различные уровни власти теряли к этому вопросу интерес, именно прокуратура занималась им очень настойчиво. И во многом благодаря этому в этом году мы имеем все шансы решить эти вопросы, закрыть их, — отметил глава региона. — Понятно, что сегодняшние экономические условия рождают новые сложности. Коллеги, очень надеемся, что мы с этой задачей справимся».

В зоне особого внимания прокуроров остаются вопросы защиты прав несовершеннолетних в части выплат пособий и компенсаций, обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации.

Совместная работа надзорного ведомства и областного правительства позволила запустить новый механизм выдачи сертификатов по жилью для детей-сирот. В прошлом году удалось обеспечить жильем почти 900 детей-сирот.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов поблагодарил ведомство за работу с обращениями граждан, которые поступают в Приемную Президента в Самарской области. Они находятся на личном контроле прокурора Самарской области. «При выезде в районы прокуроры присутствуют лично, контролируют, и мы видим реальную работу, если нарушены права граждан — они восстанавливаются», — отметил Михаил Феоктистов.

По словам Председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова, деятельность прокуратуры напрямую влияет на рост доверия людей к власти, поскольку главное место в работе занимает вопрос охраны интересов общества и государства, защиты конституционных прав и свобод граждан.

«Хочу особо отметить взаимодействие прокуратуры Самарской области с Самарской Губернской Думой в законотворческой деятельности. Прокуратура участвует в разработке практически каждого областного закона. В 2022 году прокурорские работники приняли участие в 13 пленарных заседаниях Думы, 99 заседаниях профильных комитетов, 22 — рабочих групп, 6 — рабочих комиссий, в 2 круглых столах. В 2022 году прокурорами области в Самарскую Губернскую Думу было внесено 4 областных законопроекта, все приняты. Всего за последние годы – около 30 законопроектов», — сообщил спикер областной думы.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин в своем докладе отметил колоссальный объем работы, проделанной сотрудниками прокуратуры Самарской области в 2022 году. По его словам, возросло влияние прокуроров на решение проблем, затрагивающих законные интересы граждан, общества, государства. Прокуроры оперативно реагировали на нарушение прав мобилизуемых граждан, а также в сфере исполнения гособоронзаказа. Не было допущено чрезвычайных ситуаций. «Но это не может быть поводом для успокоения», — акцентировал внимание он. Заместитель Генерального прокурора РФ поставил задачу работникам прокуратуры сосредоточить внимание на соблюдении прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, в частности по выполнению капремонта, замены лифтов, при переселении граждан из аварийного жилья, на соблюдении законодательства в долевом строительстве. На контроле должны оставаться вопросы детей-сирот, реализации прав инвалидов, исполнение законодательства в сфере здравоохранения, предоставления мер соцподдержки.

«Прокуроры готовы выполнять поставленные задачи», — заверил Сергей Берижицкий.

Фото: Андрей Савельев