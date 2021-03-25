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Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов»

25 марта 2021 20:40
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На форуме обсудили вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов.

Вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов обсудили на форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов». Он прошел в четверг, 25 марта, на площадке Центра социально-консервативной политики. Участие в дискуссии, в том числе, в режиме видеоконференции приняли представители федерального парламента, главы регионов, руководители IT-компаний и общественных объединений. Передовой опыт Самарской области в этом направлении на федеральной площадке представил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что важнейшая задача власти всех уровней заключается в создании условий для достойной жизни граждан, развития потенциала и талантов каждого человека. Это отражено и в национальных проектах, и в стратегии развития России на ближайшее десятилетие. «В Самарской области мы с жителями договорились работать по принципу «ничего для людей без людей», – отметил Дмитрий Азаров. – Все социально-значимые проекты благоустройства, в сфере ЖКХ, дорожного строительства, здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки проходят обязательные общественные обсуждение и отбор. Более того, большинство из них реализуется на основании того запроса, который жители формируют сами. Конечно, все это требует применения современных подходов по организации обсуждения, выявления общественного мнения. Здесь нам огромную помощь оказывают современные, высокотехнологичные IT-компании».

В пример губернатор привел сферу социальной защиты населения. В Самарской области сегодня предоставляется 124 меры социальной поддержки, в том числе, благодаря решениям Президента России Владимира Путина в период пандемии. Их получают более миллиона жителей региона. «На эти цели в прошлом году было выделено 26,6 миллиардов рублей, а в текущем году мы ожидаем, что в итоге будет направлено около 35 миллиардов, – несмотря на те сложности, с которыми сталкивается экономика нашего государства, – добавил Дмитрий Азаров. – Отдельное внимание – семьям с детьми, на поддержку которых в Самарской области направляется почти 15 миллиардов рублей». И все это требует новых технологических подходов в администрировании. Не менее важная задача – вести мониторинг исходящих от людей запросов и оперативно реагировать на них, решать обозначенные вопросы.

«Время сегодня очень быстро меняется, и люди зачастую требуют незамедлительной реакции на новые запросы, проблемы. У нас зачастую нет двух-трех месяцев, а тем более полугода для того, чтобы, например, назначить слушания и провести их. И сегодняшние современные технологии позволяют нам реагировать на этот вызов. Одним из инструментов реализации государственной политики по обеспечению эффективной обратной связи от граждан является Единая цифровая коммуникационная платформа», – рассказал Губернатор.

Единая цифровая коммуникационная платформа – это система управления данными, процессами и услугами, которая, в первую очередь, направлена на оперативное выявление общественного запроса – что именно волнует граждан – за счет непрерывного мониторинга и формирование компетентного отклика на потребность (оперативное реагирование на возникающие проблемы) на основе комплексного анализа данных.

Платформа обеспечит создание комфортных условий для взаимодействия граждан с государственными органами за счет прозрачности и возможности контроля статуса решения их проблем в режиме реального времени.

«Вся создаваемая система мониторинга в Самарской области должна служить обществу, обеспечивать мир, в котором комфортно и безопасно жить и работать. Поэтому работу в этом направлении мы ведем в сотрудничестве с новыми технологическими компаниями, сообща с общественными организациями», – отметил Дмитрий Азаров.

Исполнительный директор самарской компании «Открытый код» Павел Ситников поделился с участниками форума еще целым рядом проектов, которые успешно работают в регионе. Он привел в пример семантические базы знаний нормативных правовых актов, которые позволяют проводить адресное консультирование граждан по всем направлениям социальной сферы. Кроме того, в социальной сфере Самарской области уже применяются инструменты автоматизированного выявления и прогнозирования девиантного поведения пользователей социальных сетей. В сфере культуры региона – активно внедряются современные технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Например, в Музее Модерна Самары используется программный комплекс обеспечения безопасности и предупреждения девиантного поведения, основанный на нейросетевой видеоаналитике.

Еще один проект – единая карта жителя Самарской области. Это мультифункциональная карта, которая помимо всего прочего, позволит гражданам использовать государственные электронные сервисы, напрямую устанавливать контакт с государственными и муниципальными органами.

Участники форума заинтересовались проектами, отметив, что создаваемая в Самарской области система мониторинга может стать основой для сопровождения национальных проектов и совершенствования работы власти по оперативному реагированию на запросы граждан.

 

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Комментарии

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