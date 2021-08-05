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Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»

5 августа 2021 17:02
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Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.

5 августа Дмитрий Азаров встретился с Еленой Шмелевой, сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра «Сириус», членом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, которая приехала в регион с двухдневным визитом. Стороны обсудили вопросы развития образования в Самарской области.

Елена Шмелева отметила, что Самарская область вносит значительный вклад в формирование научно-образовательного потенциала страны.

«Самарской области – большой поклон. Очень многое мы сделали вместе, развивая Центр по работе с одаренными детьми по модели «Сириуса», – подчеркнула она. – Здесь сильные педагоги, здесь школы, которые показали свою состоятельность благодаря достижениям ребят».

Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что при поддержке федеральных властей в регионе активно строятся новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Вместе с тем, необходимо продолжать работу по укреплению материально-технической базы существующих учебных заведений.

«Знаю, что вы приехали к нам, чтобы помочь решить ряд застарелых проблем по капитальному ремонту школ. Очень важно, что эти вопросы нашли свое отражение в поручении Президента Владимира Владимировича Путина. Мы уже заявили школы, которые нуждаются в капремонте. Давайте вместе посмотрим, как с этой задачей справляться», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

«У нас есть представление о том, как расширить программу капремонта и как включить в нее школы, в которых могут быть реализованы современные образовательные программы», - отметила Елена Шмелева и подчеркнула, что к обсуждению вопросов по развитию системы образования будут приглашены педагоги региона.

Губернатор отметил, что в Самарской области очень активное педагогическое сообщество. «Это проявляется не только высокими достижениями наших представителей в конкурсах, таких как «Учитель года», но и, в том числе, гражданской, общественной активностью учителей, педагогов. У нас действительно много активных, неравнодушных людей, которые обладают уникальными знаниями, имеют жизненный настрой достигать результатов, отзываются на обращения людей, радуют своими предложениями, которые мы вместе реализуем», - рассказал Глава региона.

Руководитель «Сириуса» поблагодарила за ту работу, которая ведется в Самарской области по поддержке педагогов и ребят. Так, одной из региональных инициатив, которая была поддержана Президентом страны Владимиром Путиным и внедрена на российском уровне, стала выплата классным руководителям ссузов. Также в дополнение к федеральным мерам поддержки в регионе учредили выплату выпускникам 11-х классов, поступившим в вузы и ссузы Самарской области.

«Где, как ни в Самаре рассказывать про достижения российской науки! Это базис очень многих технологий, которые мы используем, повышая качество своей жизни и безопасность, формируя гордость за то, что человечество делает что-то, что меняет жизнь людей», - подчеркнула Елена Шмелева.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что сейчас в регионе также ведется серьезная научно-исследовательская работа. НОЦ «Инженерия будущего», созданный по инициативе Губернатора, был признан по итогам прошлого года лучшим в стране. Глава региона и председатель научно-образовательного центра предложил войти в наблюдательный совет Елене Шмелевой и сообщил, что в региональном Правительстве также активно обсуждалась идея создания молодежного НОЦа.

«Когда мы обсуждали эту идею, я сразу подчеркнул, что не люблю профанаций. У нас есть Центр одаренных детей, у нас есть наша «Вега», у нас есть «Сириус». И если мы будем делать молодежный НОЦ, то мы должны наполнить его смыслом, он должен работать. Какие-то дублирующие друг друга проекты нам не нужны», - отметил Губернатор.

Елена Шмелева согласилась войти в набсовет центра и предложила в рамках молодежного НОЦа развивать не только научные, но и культурные проекты.

«Нужно, чтобы в молодежный НОЦ вошли ребята, которые успешно готовятся по программам искусства. Невозможно развивать науку и отвечать на большие вызовы, не обсуждая большие смыслы», - подчеркнула она.

Глава региона поддержал эту идею. Он также рассказал руководителю образовательного центра «Сириус» о работе, которая проводится в Самарской области по нравственному и духовному развитию школьников, а также по краеведению.     

В заключение встречи Елена Шмелева подняла вопрос активного взаимодействия регионов в сфере образования на базе Олимпийского парка в Сочи.

«Все, что происходит сегодня в Сочи, фактически показывает, как государство системно инвестирует в программы развития. Нам конечно бы хотелось, чтобы весь Олимпийский парк превратился в парк регионов России. Чтобы здесь были представлены достижения и молодых коллективов, и коллективов, подготовленных ведущими профессиональными школами регионов», - отметила она.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область непременно включится в эту работу.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Елена Шмелева НОЦ «Инженерия будущего»

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