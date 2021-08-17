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Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом

17 августа 2021 09:06
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Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.

В понедельник, 16 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.

«Сердечно приветствую вас на самарской земле, которая исторически связана с Италией. Можно вспомнить легендарные карты братьев Пицигани, которые за 219 лет до официального основания нашего города указывали на поселение, – сегодня это является достоянием всей краеведческой общественности, – отметил Глава региона, обращаясь к господину Послу. – Конечно, в условиях современного мира экономические взаимоотношения, культурные и образовательные связи приобрели совершенно иной статус. Мы очень рады, что, несмотря на сложный период пандемии, развивается и поддерживается сотрудничество наших муниципалитетов, университетов, продолжается культурный обмен и реализация проектов в этой сфере - как на территории нашего региона, России, так и в Италии. В то же время, экономические связи между Италией и Самарской областью имеют, на мой взгляд, колоссальный потенциал для развития».

Только за пять месяцев текущего года объем внешнеторгового оборота Самарского региона с Итальянской Республикой составил почти 104 млн долларов, в том числе экспорт – 10,3 млн долларов, импорт – 93,5 млн долларов.

Большую часть в структуре самарского экспорта в Италию традиционно составляют нефть и нефтепродукты. Также Самарская область поставляет в Итальянскую Республику изделия из пластмассы, каучук, резину, изделия из них и инструменты. 

Из Италии ввозятся промышленное оборудование, электрические машины и оборудование, инструменты и оптические аппараты, изделия из черных металлов, средства наземного транспорта.

В Самарском регионе успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием в трех городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске. Их специализация обширна – от производства гидравлических систем и автомобильных двигателей до обработки металлов и проектирования производственных помещений.

«Мы видим, что сегодня сотрудничество в самых разных отраслях имеет и определенные сдерживающие факторы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее, я рад тому, что устойчивые экономические связи наших предприятий сохранены. Мы рассчитываем, что совместными усилиями мировое сообщество победит пандемию и справится с этим новым вызовом. Тогда взаимодействие между общественными организациями, образовательными, культурными центрами, нашими предприятиями в полной мере восстановится. Уникальное географическое положение нашего региона в России, развитые институты поддержки предпринимательской активности позволяют привлекать к нам активных, вдумчивых, предприимчивых людей из Италии для ведения бизнеса. Рассчитываю, что приезд такого авторитетного, уважаемого дипломата как вы будет способствовать новому импульсу взаимоотношений между Самарской области и Италией», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодняшний приезд Паскуале Терраччано в Самару не первый – впервые он познакомился с городом в 1998 году, когда в составе членов совета директоров одного из крупных банков приехал оценить объем инвестиционных вложений финансовой организации. «Тогда город мне очень понравился. И сегодня я заметил, насколько Самара изменилась к лучшему. В этом, уверен, есть ваша заслуга, руководителя региона», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики, обращаясь к Дмитрию Азарову.

«Мне повезло 26 лет назад познакомиться с молодым директором, который работал в газовой сфере. И сегодня я вижу, что благодаря своему таланту вы прошли большой профессиональный путь и стали Губернатором области», – добавил почетный консул Италии в Самаре Джангуидо Бреддо, который принял участие в беседе.

По мнению Паскуале Терраччано партнерские связи России и Италии не должны развиваться только в Москве и Санкт-Петербурге. «Необходимо налаживать тесное сотрудничество между Италией и динамично развивающимися регионами, одним из которых является Самарская область, – подчеркнул он. – Мы хотим не просто вкладывать свои инвестиции, но и делиться своими технологиями, новыми разработками для создания промышленных производств в России. Но здесь важен подход, позиция того или иного региона по привлечению нашего бизнеса – это различные меры поддержки, льготные налоговые режимы и многое другое».

Губернатор отметил, что системная работа Правительства региона позволила привлечь значительные инвестиции и создать крупное российско-итальянское производство автокомпонентов для АВТОВАЗа. Уже сейчас руководство ООО «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» намерено организовать новые производственные мощности. «Я хочу, чтобы в вашем регионе укреплялись инвестиции с итальянской стороны», – отметил господин Посол.

«Нам удалось организовать производство только потому, что мне помогали областные власти, – подчеркнул генеральный директор «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» Джорджио Вердучи. – Проект по штамповке и покраске пластиковых изделий, который мы задумали, очень амбициозный. Инвестиции составят порядка 650 миллионов рублей. Тут надо с большим внимание подходить к реализации, чтобы избежать ошибок. Мы активно взаимодействуем с Правительством области, поэтому, уверен, проблем не будет».

Глава региона поблагодарил участников встречи за проявленный интерес по созданию новых промышленных производств и обратил внимание на расширение продуктивного экономического сотрудничества. Дмитрий Азаров добавил, что Самарская область год от года все больше и больше привлекает инвесторов, в том числе зарубежных. В регионе создан благоприятный климат для ведения бизнеса. Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг АСИ. Если еще 3 года назад область находилась на 65 месте в рейтинге инвестпривлекательности, то уже в текущем году – на 8 позиции в десятке сильнейших субъектов России.

«Особые преференции, в том числе налоговые, дает статус отдельных территорий нашего региона – это особая экономическая зона «Тольятти», технопарки, индустриальные парки», – напомнил руководитель региона и в качестве примера привел еще ряд приоритетных направлений для сотрудничества. «На мой взгляд, есть сферы, которые нужно дополнительно затрагивать и налаживать сотрудничество. У нас активно развивается фармацевтика. Кроме того, для России, к примеру, всегда будет востребована поставка котельного оборудования и различных отопительных систем. Знаю, что такое оборудование ввозится из Италии, и можно было бы рассмотреть возможность создания таких производств на самарской земле. Строительная сфера и производство стройматериалов также может быть очень интересным и перспективным направлением сотрудничества», – отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что Самарская область обладает уникальным кадровым потенциалом. А развитая система подготовки кадров на уровне среднего профессионального и университетского образования дают региону возможности обеспечить новые предприятия квалифицированными кадрами.

Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики отметил, что ряд производств в обозначенных Главой региона отраслях уже есть в некоторых регионах России. Он также добавил, что проведет переговоры с руководителями предприятий о возможности расширения производственных линий и создания заводов на самарской земле.

«По тем направленям сотрудничества, о которых мы говорили, предлагаю подготовить бизнес-миссию для посещения Самарской области. Мы будем рады представить инвестиционный потенциал нашего региона бизнес-сообществу Италии. Мы готовы принять делегацию на самарской земле, как только это будет удобно и в случае заинтересованности провести точечную работу с конкретными предприятиями», – предложил Дмитрий Азаров в завершении встречи. 

«Да, конечно! Это очень важно. Как только ситуация нормализуется, мы готовы приехать в регион с бизнес-миссией», – поддержал предложение Губернатора Паскуале Терраччано.

«Тогда я к вам обращусь с официальным предложением. Уверен, посещение страны предпринимателями из Италии даст большее понимание о тех возможностях, которые есть в России и на территории Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Участники встречи выразили уверенность в том, что усилия обеих стран позволят нормализовать эпидемиологическую ситуацию и продолжить расширение сотрудничества. И самый эффективный способ скорее преодолеть ограничения – это вакцинация. Глава Самарской области отметил, что сегодня в регионе вакцинация населения идет темпами, несколько опережающими всероссийские. Вместе с тем, разъяснительная работа, убеждение людей о важности прививки не теряет актуальности. Посол подчеркнул, что только вакцинация позволит победить пандемию и подчеркнул, что сам привился вакциной «Спутник V», и рекомендует всем последовать его примеру.

 

Теги: Акценты В центре внимания встреча Дмитрий Азаров Паскуале Терраччано

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