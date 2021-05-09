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Дмитрий Азаров поздравил ветерана Николая Тарасова с 95-летием и Днём Победы

9 мая 2021 18:45
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Губернатор поблагодарил Николая Тарасова за то, что, уйдя на заслуженный отдых, он занялся военно-патриотическим воспитанием, наставнической деятельностью.

9 мая — вдвойне особенный день для участника Великой Отечественной войны Николая Тарасова: сегодня он отмечает не только 76-ю годовщину Победы, но и свой 95-й день рождения. Поздравить Николая Кузьмича, воевавшего на втором Украинском фронте, освобождавшего Румынию, Чехословакию, Венгрию, приехали губернатор Дмитрий Азаров и командующий 2-й Гвардейской Краснознаменной армией, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки Николай Тарасов, как и другие ветераны, не смог в этом году присутствовать на параде на площади Куйбышева. По решению главы региона и командующего 2-й армией праздник приехал к ветеранам домой: под окнами юбиляра, как и для других ветеранов, устроили мини-парады и мини-концерты по всей губернии.

«Для меня большая честь в этот святой для каждого из нас день — День Победы- поздравить вас еще и с юбилеем, — обратился Дмитрий Азаров к ветерану.- Я хочу сказать слова признательности вам лично, всему поколению победителей за то, что вы сделали для всех нас, сохранив саму жизнь на нашей Самарской земле, для нашей великой Родины, для Советской страны, для России».

Через год после начала войны Николай Тарасов поступил в танковое училище в Челябинской области. К концу 1943 года, когда советские войска вышли на границу с Румынией, закончилась учеба в училище, и все выпускники вместе с офицерами поехали на завод в Нижний Тагил забирать новые танки. Позже был сформирован большой воинский эшелон: сто танков погрузили на платформы, впереди шел новый паровоз «Феликс Дзержинский» – такой состав отправился из Нижнего Тагила до Москвы.

В начале апреля 1945 года Николай Тарасов в составе своего корпуса пробивался к Вене. Но ровно сутки не дошел он до столицы Австрии:

5 апреля 1945 года Николай Кузьмич получил ранение во время боевой разведки и День Победы — 9 мая 1945 года — встретил в госпитале Будапешта.

«В Будапеште меня лечили 7,5 месяцев. Домой вернулся уже в декабре, — поделился воспоминаниями Николай Тарасов.- О победе узнал в госпитале от медсестры. Она влетела в палату и закричала: «война кончилась!». 

За храбрость и мужество, проявленные на фронте, танкист награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, орденом Славы, многочисленными боевыми и памятными юбилейными медалями.

«Я от всей души, от себя лично, от всего личного состава второй гвардейской армии поздравляю вас с Днём Победы, с 95-летием, желаю крепкого здоровья», — поздравил ветерана Андрей Колотовкин.

В мирной жизни Николай Тарасов многое сделал для развития Куйбышева (Самары), который за 60 лет жизни здесь стал ветерану родным городом. В 1967 году он был избран заместителем председателя Куйбышевского горисполкома. За 16 лет работы в данной должности Николай Кузьмич оставил заметный след в истории города: именно при его поддержке построен ряд знаковых объектов — Дворец спорта, цирк, филармония, набережная, площадь им. Славы.

«Уважаемый Николай Кузьмич! Вы многое сделали для Самарской области, для Куйбышева — Запасной столицы, города Трудовой доблести по Указу Президента страны Владимира Владимировича Путина. Спасибо вам за ваш ратный подвиг! Спасибо вам за ваш созидательный труд!»,- отметил Глава региона.

Губернатор также поблагодарил Николая Тарасова за то, что, уйдя на заслуженный отдых, он занялся военно-патриотическим воспитанием, наставнической деятельностью, что продолжает делать и по сей день.

 

Теги: ветеран День Победы Дмитрий Азаров

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