Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину с вступлением в должность главы Самары

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Во вторник, 27 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину с вступлением в должность главы региональной столицы. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты городской Думы.

Руководитель области поблагодарил конкурсную комиссию, депутатов городского собрания, а также кандидатов, которые приняли участие в процедуре избрания главы города.

«Очень важно, что возможность для участия в выборах была предоставлена в соответствии с законодательством для всех. Спасибо за эту большую скрупулезную юридически выверенную работу, – обратилсягг губернатор. – Мне особенно приятно, что традиция работать сообща, единой командой, действовать на благо нашего любимого города, столицы региона не только живет, но и продолжает развиваться. Именно так, сообща, объединяя усилия людей, мы будем добиваться результатов».

Поздравляя Елену Лапушкину с избранием на пост главы города, Дмитрий Азаров отметил, что за последние пять лет Самара заметно преобразилась. «Это отмечают и жители, и гости города. Усилия администрации, вас лично, депутатского корпуса, направленные на поиск эффективных вариантов решения задач, которые ставит городское сообщество, говорят о том, что у города по-настоящему светлое будущее», – подчеркнул губернатор.

Руководитель региона отметил большой вклад администрации Самары и жителей города в благоустройство общественных пространств. За последние пять лет в новый облик приобрели порядка 50 парков и скверов. Среди них Вертолетная площадка, Крымская площадь, бульвар Металлургов, сквер Аксаковых. Кроме того, в порядок приведено свыше 750 дворовых территорий.

«Мы за последние годы достаточно серьезно преобразили городской округ, – отметил Дмитрий Азаров. – Самарские проекты признавались лучшими на федеральном уровне: четыре проекта у нас прошли в перечень лучших практик Российской Федерации по благоустройству. Совместными усилиями ведем работу по укреплению надежности и безопасности инженерной инфраструктуры, а значит повышаем качество представления жилищно-коммунальных услуг жителям города».

Значительное развитие получила транспортная инфраструктура – в городе ремонтируются и строятся новые дороги, мосты и развязки. Заметны усилия по развитию образования – как дошкольного, среднего и дополнительного. Появляются новые и обновляются имеющиеся учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

«Появившееся с опережением намеченных сроков новые объекты такие как мостовые переходы, развязки, Дворец спорта и так далее, создают нужную динамику развития города. Нам действительно многое удалось сделать в последние месяцы, в первую очередь благодаря поддержке Президента, благодаря национальным проектам инициированным Главой государства, по которым Самарская область в целом, Самара в частности успешно достигает поставленных целей и задач», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область отмечена в числе небольшого количества субъектов страны, которые успешно справляются со взятыми на себя обязательствами по реализации национальных проектов. «В предшествующие годы мы сконцентрировали свое внимание на развитии инфраструктуры – инженерной, социальной, транспортной. Вы знаете, что построены мосты, раньше намеченного срока строится мост через Волгу, построена развязка, о которой десятки лет мечтали не только жители Самары, но и жители Самарской области, на улице Ново-Садовой. Чтобы она наиболее эффективна заработала в комплексе, мы должны реализовать следующие проекты. И здесь уже ответственность городских властей. Я надеюсь, что будут приложены все усилия для того, чтобы в следующем году развитие транспортной инфраструктуры продолжалось», – подчеркнул губернатор и отметил, что Правительство области будет оказывать содействие в решении этой задачи. Именно инфраструктурное развитие позволяет привлекать инвестиции в Самарскую область, строить новые производства и открывать рабочие места. «А значит решать главную задачу, по мнению жителей Самарской области, которую определил Президент страны, – повышение уровня благосостояния граждан Российской Федерации – в нашем случае, проживающих на территории Самарской области и города Самары. Это нам делать удается: за прошлый год по инвестициям регион показал абсолютно лучшие результаты среди крупнейших субъектов Российской Федерации», – акцентировал глава региона.

Регион по-прежнему остается одним из самых привлекательных для развития бизнеса, даже несмотря на вызовы сегодняшнего дня. «Это очень важное явление в тех условиях, когда мы должны дать дополнительный импульс развития экономики и оборонно-промышленного комплекса, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я только что вернулся из расположения второй гвардейской Армии. Там, на передовой, бойцы надеются на нас, они рассчитывают, что здесь мы сделаем все для фронта, все для Победы. И я уверен, что такая внутренняя мобилизация сегодня есть в каждом жителе Самары, депутате районного, городского уровня, тем более служащих - муниципальных и государственных. Коллеги, только такая внутренняя мобилизация, уверенность в победе, которая передается всем жителям города и региона приведет нас к достижению намеченных целей, поставленных задач Верховным главнокомандующим. Мы ни на один день, ни на одну неделю не остановили реализацию наших амбициозных планов, которые мы предварительно согласовали с жителями Самарской области, города Самары. Мы должны здесь чувствовать свою ответственность, добиваться настойчиво всех поставленных задач».

Дмитрий Азаров предложил Елене Лапушкиной в следующем году сконцентрировать внимание городских властей на развитии исторического центра Самары. «Решая главные задачи по повышению уровня благосостояния людей, мы сделали многое, создали базис в развитии инфраструктуры, но нашего отдельного внимания заслуживает сердце Самарской области. Это исторический центр столицы нашего региона. Я рассчитываю, Елена Владимировна, уважаемые коллеги, что на городском уровне несмотря на все сложности будут созданы, актуализированы дополнительные программы по развитию исторического центра, которые бережно сохраняя историческое и культурное наследие, создадут условия для развития этой важнейшей для всех нас территории», – обратился губернатор к главе города.

Долгие годы Куйбышев, Самара были городом, в первую очередь, для работы. Но необходимо «настойчиво создавать условия для счастливой жизни», подчеркнул губернатор. И во многом эту задачу решает благоустройство территорий, развитие социальной инфраструктуры. «Полное ощущение гордости за свой город невозможно без развития исторической части Самары. Совместными усилиями мы найдем решения самых сложных задач», – уверен Дмитрий Азаров.

Губернатор пожелал Елене Лапушкиной успехов в работе, настойчивости в достижении поставленных целей и твердости духа. «Сегодня наши земляки отмечают, как преображается город, и чувствуется, что в городе есть настоящая хозяйка или хозяюшка, как иногда говорят горожане, – отметил Дмитрий Азаров. – Я рассчитываю, что высокое признание на федеральном уровне, включение вас в состав Государственного совета, безусловно, является оценкой ваших заслуг перед городским сообществом, а значит перед всей страной. Уверен, это даст дополнительные силы, дополнительный импульс для эффективной работы на благо жителей города, Самарской области и нашей Великой России».

В ответ вновь избранная на должность главы областной столицы Елена Лапушкина поблагодарила членов конкурсной комиссии, депутатов Думы городского округа Самара и жителей города за оказанное доверие: «Обещаю прикладывать все свои усилия, способности и возможности, делать все от меня зависящее на этом посту, чтобы город развивался и качество жизни в Самаре неизменно повышалось. Убеждена, что сейчас наша главная задача - это объединение городского сообщества для поддержки наших защитников и их семей, противостояния санкционному давлению, сбережению и преумножению наших достижений. В своей работе и дальше буду во всем исходить из интересов города и его жителей, стараться привлекать дополнительные ресурсы и средства для развития нашей территории, во всех важных решениях прислушиваясь к жителям Самары».

Вклад Елены Лапушкиной в развитие города отметили депутаты Государственной думы России. «Очень много строится дорог, школ, детских садов. Городу повезло, потому что с таким мэром Самара точно будет развиваться», – подчеркнул Леонид Симановский.

«Самаре, действительно, повезло. Елена Владимировна Лапушкина – достойный человек, и с точки зрения профессиональной, и человеческой, и личностной. Уверен, что все ее усилия направлены на самое главное – на интересы жителей. Верю в будущее Самары, обновленной, мощной, красивой», – добавил Александр Хинштейн.

«Чтобы руководить городом, нужно иметь опыт. Когда слышишь совершенно объективные вещи о городе, о настоящем, о будущем, восприятие сразу иное. Город изменился в лучшую сторону, преобразился, стал другим. Конечно, это заслуга не только Елены Владимировны, но ее как лидера, без всякого сомнения. Жители стали верить в свой город, в его будущее и любить его еще больше», - подчеркнул Геннадий Котельников.

«Сегодня депутатскому корпусу выпала большая честь и ответственность выбрать главу города. Все реализованные проекты и достигнутые цели за предыдущие пять лет лишь подтверждают правильность нашего выбора. Вступив в эту должность в 2017 году, Елена Владимировна в полной мере использовала возможность сделать много хорошего для Самары. Объекты социальной сферы, жилищно-коммунальной инфраструктуры, беспрецедентное количество граждан, переселенных из аварийного и ветхого жилья и многое другое. Остались планы и заделы на самое ближайшее время. Депутаты городской Думы готовы к сотрудничеству и совместной работе на благо родной Самары», – отметил председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Фото: Андрей Савельев