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Дмитрий Азаров поручил возродить в СО школы студенческого актива. Такую просьбу высказал студент исторического факультета СГСПУ Александр Яковлев. Глава региона отметил,что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары.

Руководитель департамента молодёжной политики Сергей Бурцев подтвердил: проект существовал в губернии до 2015 года.

«Я помню этот проект, он был очень интересным, и жаль, что не получил продолжения.

«Считаю важным эту школу возродить и посмотреть, как мы можем добиться синергии с проектами платформы «Россия - Страна Возможностей». Молодым людям, безусловно, нужно помогать становиться профессионалами и лидерами», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.