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Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов

12 июля 2021 17:42
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Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса.

В понедельник, 12 июля, Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов региона. Одна из главных тем – ход устранения крупного лесного пожара в Центральном районе Тольятти.

Напомним, возгорание произошло в 18-м квартале Тольяттинского лесничества в субботу, 10 июля. Из-за сильного ветра пожар распространился на площади в 152,6 га.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, сообщение о возгорании городских лесов в Центральном районе Тольятти поступило в субботу, в 15.00. Меры были приняты незамедлительно. Силами МЧС, пожарных служб и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на месте были сформированы усиленные группировки.

«Четкие, грамотные, профессиональные, оперативные действия позволили нам не допустить распространение огня на жилые постройки, кварталы, санаторий, не допустить угрозы жизни и здоровью людей. Хочу все службы за это поблагодарить», – обратился Дмитрий Азаров к руководителю областного управления МЧС Олегу Бойко.

11 июля в Тольятти был объявлен режим ЧС, на месте развернут оперативный штаб. Губернатор Дмитрий Азаров обратился в МЧС России для выделения дополнительных ресурсов. По просьбе Главы региона в Центральный район уже к 15 часам прибыл самолет-амфибия Бе-200. Дополнительная «поддержка с воздуха» дала ощутимый результат: уже в 17.45 воскресенья возгорание было локализовано.

На данный момент пожара продолжается, к вечеру понедельника планируют полностью ликвидировать открытое горение. В тушении задействованы 440 человек и 156 единиц спецтехники. По словам Олега Бойко, предварительная причина крупного лесного пожара – поджог: на месте пожара были обнаружены остатки канистры. Следствие еще продолжается.

Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог. «Нужно внимательно работать с доказательной базой. Это очень непростое преступление. Тем не менее, нам нужно мобилизоваться. Давайте организуем всенародное движение по поиску виновных и защите наших лесов, – обратился Губернатор. – Тольяттинцы очень бережно относятся к природным богатствам: осуществляют сбор средств на восстановление, своими руками сажают деревья. И за это горожанам огромное спасибо. Уверен, и в поиске виновных равнодушных не будет».

Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александру Ларионову вместе с Главой Автограда Николаем Ренцем разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов.

«Нам совершенно точно нужно совершенствовать систему охраны лесов, – подчеркнул Глава региона. – Первые сигналы о пожаре поступили благодаря видеонаблюдению. Это и позволило нам действовать быстро и не допустить развития негативного сценария, как к сожалению, произошло в ряде других регионов страны».

Дмитрий Азаров предложил усилить видеонаблюдение за теми, кто посещает лес, в том числе – установить фотоловушки. Кроме того, Глава региона поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов. Николай Ренц сформирует соответствующие предложения уже к концу недели. Дополнительно Губернатор поручил Главе города отработать вопрос с подачей технической воды для повышения оперативности тушения пожаров в этом районе.

А в настоящее время, когда действует запрет на посещение лесов из-за установленного 5 класса пожарной опасности, Глава региона поручил усилить патрулирование: «Давайте отрабатывать этот вопрос вместе с сотрудниками УВД, добровольцами, нашими дружинниками. Мы уже не первый раз фиксируем поджог. Антропогенная нагрузка на тольяттинский лес наибольшая, мы должны всеми силами его охранять и беречь».

В ходе оперативного совещания Губернатор еще раз поблагодарил руководителя регионального управления МЧС, профильное министерство, власти Тольятти и все ответственные службы за слаженную работу, которая позволила оперативно локализовать пожар.

«Оперативно, вдумчиво, профессионально отработали, была полная мобилизация, было обеспечено четкое командное взаимодействие между различными подразделениями и ведомствами, – отметил Дмитрий Азаров. – Коллеги, благодарю за такую работу, за такой высокий уровень взаимодействия. Именно такая командная работа и приводит к результату».

 

Теги: Акценты В центре внимания лес система безопасности Тольятти

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