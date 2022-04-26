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Дмитрий Азаров поручил проверить систему безопасности социальных и образовательных учреждений региона и уровень взаимодействия ответственных структур

26 апреля 2022 20:53
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Вопросы комплексной защищенности социальных объектов, детских садов, школ, вузов, мест массового пребывания людей – сегодня находятся в зоне повышенного внимания.

В Самарской области принят комплекс мер для защиты образовательных, социальных учреждений и мест с массовым пребыванием людей, сообщает sova.info.

В связи с трагедией в Ульяновской области губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министрам, главам муниципалитетов, руководителям социальных, детских и образовательных учреждений, объектов спорта и культуры совместно с правоохранительными органами еще раз проверить уровень взаимодействия всех служб в чрезвычайных ситуациях.

Проверки защищенности учреждений и территорий, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и контроля потоков, наличие ответственного подготовленного персонала на объектах повышенного внимания проводятся регулярно.

Вопросы комплексной защищенности социальных объектов, детских садов, школ, вузов, мест массового пребывания людей – сегодня находятся в зоне повышенного внимания и контроля регионального штаба по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии. Кроме того, в связи с проведением специальной военной операции на Украине, борьбой с нацизмом, учитывая поступающие угрозы, задача усиления режима контроля, предотвращения и реагирования была поставлена всем ответственным ведомствам и структурам.

Повышены меры безопасности накануне и во время проведения торжественных и памятных мероприятий всех майских праздников – Дня Весны и Труда и Дня Победы. Все необходимые мероприятия, как со стороны правоохранительных органов, так и власти, отработаны. Проявлять бдительность и внимание важно сегодня и всем гражданам.

"Понимая свою ответственность в этот особый период, важность работы по обеспечению безопасности людей, правоохранители, органы местной, региональной власти во взаимодействии с общественными организациями, активными жителями городов и сел должны предпринять максимальные усилия", – подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото из открытых источников

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