Дмитрий Азаров поручил проверить систему безопасности социальных и образовательных учреждений региона и уровень взаимодействия ответственных структур

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В Самарской области принят комплекс мер для защиты образовательных, социальных учреждений и мест с массовым пребыванием людей, сообщает sova.info.

В связи с трагедией в Ульяновской области губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министрам, главам муниципалитетов, руководителям социальных, детских и образовательных учреждений, объектов спорта и культуры совместно с правоохранительными органами еще раз проверить уровень взаимодействия всех служб в чрезвычайных ситуациях.



Проверки защищенности учреждений и территорий, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и контроля потоков, наличие ответственного подготовленного персонала на объектах повышенного внимания проводятся регулярно.



Вопросы комплексной защищенности социальных объектов, детских садов, школ, вузов, мест массового пребывания людей – сегодня находятся в зоне повышенного внимания и контроля регионального штаба по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии. Кроме того, в связи с проведением специальной военной операции на Украине, борьбой с нацизмом, учитывая поступающие угрозы, задача усиления режима контроля, предотвращения и реагирования была поставлена всем ответственным ведомствам и структурам.



Повышены меры безопасности накануне и во время проведения торжественных и памятных мероприятий всех майских праздников – Дня Весны и Труда и Дня Победы. Все необходимые мероприятия, как со стороны правоохранительных органов, так и власти, отработаны. Проявлять бдительность и внимание важно сегодня и всем гражданам.

"Понимая свою ответственность в этот особый период, важность работы по обеспечению безопасности людей, правоохранители, органы местной, региональной власти во взаимодействии с общественными организациями, активными жителями городов и сел должны предпринять максимальные усилия", – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото из открытых источников