Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой

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Сегодня, 10 января, в ходе оперативного совещания в Правительстве Самарской области был рассмотрен вопрос работы межнавигационных перевозок по маршруту «Самара – село Рождествено». Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед региональным министерством транспорта и автомобильных дорог задачу проанализировать действующую схему организации переправы жителей и при необходимости предоставить предложения по ее улучшению.

Как сообщил на оперативке министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, межнавигационные перевозки по данному маршруту начаты 25 декабря и проводятся 2 судами на воздушной подушке «Нептун» (вместимость 21 человек) и 3 судами «Славир» (вместимость 9 человек). Перевозки проводятся с 6 часов утра до 19 часов вечера. По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.

Губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание министра на то, что в праздничные дни он получал от своих земляков жалобы на организацию перевозок до села Рождествено. «Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю Вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик», — поставил Глава региона задачу Ивану Пивкину.

Напомним, в декабре 2020 года по поручению Дмитрия Азарова были закуплены 3 новых судна на воздушных подушках для переправы от Самары до села Рождествено. Ранее жители Самарской области обращались к Главе региона с просьбой увеличить количество транспорта на рейсах по данному маршруту. Это решение Губернатора позволило заметно улучшить транспортную ситуацию и сделать переправу в зимний период удобней, чем раньше.

«Мы уже укрепили парк судов на воздушной подушке, но ситуация показывает, что эту работу надо продолжать и совершенствовать транспортное обеспечение по маршруту «Самара – Рождествено», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ближайшее время областной минтранс должен представить результаты мониторинга действующей схемы межнавигационных перевозок по указанному маршруту, а также подготовить предложения по улучшению материально – технической базы и работе диспетчерских служб.

Фото: SamRegion_Press