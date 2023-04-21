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Дмитрий Азаров поручил главам сельских муниципалитетов проработать вопрос создания гостевых маршрутов

21 апреля 2023 20:43
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В пятницу, 21 апреля, губернатор в режиме ВКС выступил на съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".

В пятницу, 21 апреля, губернатор в режиме ВКС выступил на съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Дмитрий Азаров в День местного самоуправления еще раз обсудил с главами муниципалитетов насущные вопросы и направления для дальнейшей работы. 

- По каждому городу, по каждому району мы можем предъявить людям результаты работы и достижения тех целей, которые мы вместе с людьми и определили, - отметил Дмитрий Азаров и поблагодарил коллег из муниципалитетов за совместную работу. - Ещё раз подчеркну, только сообща мы можем воплощать в жизнь намеченные цели и задачи. И нам это удаётся. 

Губернатор нацелил глав муниципалитетов на дальнейшую продуктивную работу по преображению каждого города и района. 

- Я знаю, что в муниципалитетах, в первую очередь в сельских, реализуется концепция главной улицы села. Это очень важно и правильно, будем над этим работать. Я рад, что это предложение было всеми воспринято.

При этом Дмитрий Азаров поручил отдельно проработать гостевые маршруты в каждом муниципалитете. По словам главы региона, необходимо создать постоянно действующие комиссии, советы, которые будут заниматься этим вопросом. При необходимости - привлечь и чиновников регионального Правительства.

- У нас действительно есть дороги, улицы, где наибольшее количество и наших с вами земляков перемещается, и гости бывают. Давайте в первую очередь эти территории комплексно приведём в порядок. Речь уже не идёт только о том, чтобы дорогу поправить и сделать пешеходную зону. В том числе речь идет и о документах стратегического развития этих территорий. 

Вопросам территориального планирования было уделено особое внимание и на прошедшем заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, в котором принял участие Дмитрий Азаров. Как отметил глава региона, в программы гостевых маршрутов можно легко интегрировать и уже имеющиеся туристические маршруты, которые утверждены практически по каждому муниципальному образованию области. Он заключил:

- Давайте сделаем работу, оформим это в качестве программы. И будем учитывать эти планы, в том числе определяя приоритеты направления финансовых ресурсов.

 

Источник: sovainfo.ru

Фото: Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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