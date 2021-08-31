Дмитрий Азаров поддержал инициативы актива реготделения ОНФ по развитию региона

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Во вторник, 31 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и обсудил ряд принципиально важных для жителей губернии вопросов.

«Мы, отзываясь на проблемы и предложения людей, справляемся с давно накопившимися сложностями, в оперативном порядке решаем вопросы и проблемы, которые мешают опережающему развитию региона, – отметил руководитель области, приветствуя участников обсуждения. – президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по человекоцентричности власти всех уровней – законодательной, исполнительной, региональной, муниципальной. ОНФ, не взирая на чины и должности, масштабы сложностей, всегда берутся за решение тех вопросов, которые волнуют людей. Я вам за это благодарен».

Принципы открытости должны стать определяющими в работе власти. Именно на это Дмитрий Азаров с первых дней своей работы в должности главы региона настраивает областное правительство и муниципальные органы управления.

«Буквально вчера я общался с жителями в прямом эфире - он прошёл в Центре управления регионом, который мониторит все проблемные точки, вопросы людей в режиме онлайн 24 часа 7 дней в неделю. В ходе общения поступила масса обращений, которые уже сегодня отрабатываются. Это такая же прямая линия, как и на телевидении, только в социальных сетях, прямой диалог с жителями, на который нас и настраивает президент страны», – добавил губернатор. И в этой коммуникации важную роль играет ОНФ.

Активисты ОНФ на постоянной основе следят за качеством реализации национальных проектов. К этой работе удалось привлечь общественность – жителей городов и сёл, которые наблюдают за преобразованиями территорий, за качеством строительства социальных объектов, надлежащим исполнением поручений президента и губернатора.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский привел в пример сотрудничество с областным родительским собранием. Инициативу о его создании выдвинул губернатор в прошлом году на традиционной Августовской педагогической конференции. Общественники совместно проверяют качество горячего питания в школах, вместе разрабатывают меню, следят за модернизацией пищеблоков в образовательных учреждениях.

«Мы видим, насколько сегодня родительское сообщество активно. Тем не менее, мы считаем, что для выстраивания диалога не в полной мере задействованы социальные сети, родительские чаты, – обратил внимание Павел Покровский. – Мы могли бы их использовать, в том числе для информирования и обучения культуре здорового питания. Потому что у родителей иногда возникают вопросы по сочетанию блюд друг с другом. Этот ресурс мы могли бы использовать для общения родителей с организациями, которые обеспечивают их детей в школах горячим питанием, повысить таким образом уровень знаний».

Глава региона отметил, что родительское собрание прошедший учебный год отработало очень эффективно – многое удалось сделать сообща. «Родительский контроль за питанием – самый ответственный. Я рад тому, что ОНФ выстроил коммуникацию и фактически рука об руку контролируют ситуацию, – отметил Дмитрий Азаров. – Контроль, понимание проблемы привели нас к решению по созданию программы по модернизации пищеблоков, и уже в следующем году мы планируем с этой задачей полностью справиться. Согласен с тем, что надо активно работать на площадке социальных сетей, советоваться, заручаться поддержкой по тем или иным проектам. Если не обсудить с людьми, не определить конечную цель, которая всех бы устраивала, вероятность «налететь» на ошибку в разы возрастет. В случае с горячим питанием, меню нужно определять с учетом особенностей здоровья детей совместно с нашим главным помощником – родительским сообществом. Уверен, вместе мы достигнем наилучших результатов».

Речь шла и о качестве предоставления медицинских услуг. Члены ОНФ отметили, что в большинстве населенных пунктов удалось сформировать активы общественного наблюдения. Сами люди внимательным образом следят за ходом строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и больниц.

«Если мы сможем реализовать национальные проекты с нашим участием, то мы будем испытывать гордость перед нашими детьми за то, что мы приняли к этому самое непосредственное отношение. Работы много, но я думаю, что мы ее осилим», – резюмировал Павел Покровский.

Во время встречи Екатерина Гудзима, которая вместе с коллегами контролирует реализацию программы по формированию комфортной городской среды, обратила внимание губернатора на ряд актуальных вопросов в части благоустройства. За последние три года в регионе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», губернаторскому проекту «СОдействие» в городах и районах губернии привели в порядок сотни общественных пространств и несколько тысяч дворов.

«К большому сожалению, органами местного самоуправления не используется брендирование проекта на отремонтированных городских пространствах и дворовых территориях. При этом в первые годы после реализации проектов мы теряем значительную часть зеленых насаждений, газонов – из-за полного отсутствия полива. А передача таких объектов на содержание организациям сильно забюрократизирована, с чем нам необходимо поработать», – обозначила сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Екатерина Гудзима также рассказала о качестве обслуживания детских площадок. Не по всем муниципалитетам налажен постоянный технический контроль, из-за чего установленные сооружения быстро приходят в негодность и даже могут представлять опасность для малышей. Помимо прочего, муниципальные власти включают в проект благоустройства оборудование, которое в последствии не могут содержать. Это происходит из-за неслаженных действий и невключенности обслуживающих организаций в процесс разработки документации и реализации задуманного. Вопросы вызывает и компетентность специалистов на местах в вопросах благоустройства.

«Все подготовленные проекты по благоустройству поручаю направлять на общественную экспертизу ОНФ, – заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к вице-губернатору Дмитрию Кочергину. – Нет общественной экспертизы ОНФ – эти проекты рассматривать не будем». Губернатор также попросил у Екатерины Гудзимы предоставить перечень территорий, где насаждения не были сохранены. «С муниципалитетами буду разбираться, – акцентировал руководитель региона. – Не заложили полив - направляйте бойлеры, разные варианты полива могут быть».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин обратил внимание на необходимость организации видеонаблюдения на всех стройках, особенно если тот или иной объект возводится в рамках национальных проектов.

«Считаю это предложение абсолютно правильным. У нас это становится обычной практикой. Но если ОНФ пишет мне, что это еще не сделано, то это надо сделать», – подчеркнул губернатор. Он также поручил областному правительству подумать над созданием отдельной структуры, которая бы следила за исполнением гарантийных обязательств по каждому проекту. Сейчас мониторинг осуществляется специалистами министерств региона.

«Нам важно выполнять свое дело, служить народу и Отечеству. И я хочу поблагодарить своих коллег за самоотдачу и умение выстроить работу таким образом, чтобы, не отрываясь от основной своей деятельности, от своей семьи и близких, добиваться результатов», – резюмировал Вадим Нуждин.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Марин доложил о работе с обращениями, поступившими в рамках «Прямой линии» с Президентом России. От жителей Самарской области было направлено более 34 тысяч обращений. Большая часть из них касается социального обслуживания, оказания медицинской помощи и жилищных вопросов. В настоящее время уже обработано и проработано более 56% из них. К этой работе привлечены не только члены областного правительства, но также волонтеры и депутаты.

Со своим обращением о развитии и поддержке паралимпийского сноуборда и горных лыж в регионе во время встречи с губернатором обратился член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев. По его мнению, у нашего региона в этом направлении огромный потенциал. «Крайне важное направление работы. Мы говорим о том, чтобы каждый человек жил долго и счастливо, а значит имел возможности для самореализации. И для людей, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят себя реализовать, преодолеть себя, это важно. Поэтому я поручу сопровождение этого вопроса курирующему заместителю председателя правительства Александру Борисовичу Фетисову, потому что здесь вопрос стоит на стыке нескольких министерств, подключу городские власти. Совершенно очевидно, что мы поможем», – откликнулся на просьбу Дмитрий Азаров.

Подводя итоги встречи, глава региона поблагодарил активистов ОНФ за инициативы и предметное обсуждение важных для большинства людей вопросов: «Сегодня озвучен целый ряд содержательных предложений, некоторые из которых нужно реализовать прямо сейчас, а часть – доработать на перспективу. Я очень рад нашему обстоятельному разговору, понимая, что за этим лежит огромная ежедневная работа».

Фото: СОВА