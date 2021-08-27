Дмитрий Азаров: партия работает на консолидацию общества

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Секретарь Самарского регионального отделения Партии, член Бюро Высшего совета «Единой России» Дмитрий Азаров выступил на третьем этапе конференции Самарского реготделения, напомнил о решениях ХХ Съезда партии, который прошел 24 августа в Москве и на котором была принята Народная программа.

«Она была сформирована на основе предложений граждан России, миллионов наших соотечественников, в том числе и жителей Самарской области. Как сказал наш национальный лидер – президент страны, соавторами программы стали все жители нашей страны. И документ является поистине народным, стал выражением коллективной воли сторонников нашей партии, то есть волей большинства российского народа», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В президиуме – председатель Думы Геннадий Котельников, глава Тольятти, заслуженный врач Российской Федерации Николай Ренц, руководитель Штаба общественной поддержки партии в регионе Регина Воробьева и лидер волонтеров Тольятти Ирина Долгополова,

В зале – депутаты Самарской губернской Думы, единороссы со стажем и сторонники партии. 183 делегата конференции представляют сельские территории губернии. В работе конференции принимают участие кандидаты в Госдуму и региональный парламент.

«Пред нами сегодня стоит задача обсудить подготовленный проект и – если мы придем к консенсусу- принять в окончательной редакции Народную программу партии «Единая Россия» в Самарской области.

Сила любой партии состоит именно в поддержке в обществе, в том, насколько ее идеи созвучны интересам граждан и чаяниям народа в целом. И в этом смысле «Единая Россия» была и остается самой влиятельной общественно политической силой в стране – партией большинства. А происходит это не только потому, что у нас стабильно высокие результаты на выборах, или мы обладаем наибольшим представительством в органах власти. Это не причина – это следствие. А причина в том, что наша партия всегда настроена на народную волну.

Наша принципиальная позиция состоит в том, чтобы постоянно сверять ход нашей работы с людьми, советоваться с ними по всем ключевым вопросам экономического развития региона, социально-экономической политики. Даже определять кандидатов для выдвижения от «Единой России» на выборы мы предложили гражданам региона в ходе предварительного голосования. Причем выразить свою позицию мог любой житель области независимо от партийной принадлежности», - отметил Дмитрий Азаров.

Среди участников конференции много волонтеров и медиков. Инициатива Дмитрия Азарова о единовременной выплате медицинским работникам бюджетных организаций Самарской области единовременно по 10 000 рублей нашла самый горячий отклик в зале.

«Призываю региональное отделение, всех членов партии и всех наших многочисленных сторонников мобилизоваться на активную и эффективную командную работу в ходе решающего этапа избирательной кампании. Когда мы едины и действуем в интересах народа – мы побеждаем. Не сомневаюсь, что так будет и в этот раз», - обратился к делегатам конференции Дмитрий Азаров передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"