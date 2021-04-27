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Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»

27 апреля 2021 19:20
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Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».

Во вторник, 27 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».

Руководители ряда субъектов и эксперты обсудили, как озвученные Владимиром Путиным в Послании поручения и меры поддержки отразятся на экономическом, инфраструктурном, социальном развитии территорий.

В первую очередь речь шла об инфраструктурных бюджетных кредитах, которые анонсировал Президент и которые позволят комплексно развивать территории. До конца 2023 года планируется выделить кредиты на сумму не менее 500 млрд по ставке не более 3% и сроком погашения 15 лет. Принцип распределения: чем меньше долгов у субъекта РФ и чем более эффективную финансовую политику он проводит, тем больше он сможет получить.

Самарская область такими кредитами воспользоваться сможет. В последние годы Правительство активно работает над увеличением доходов регионального бюджета, а также ведет системную работу по сокращению госдолга, сформированного в предыдущие годы. Госдолг региона сокращен практически на 20 млрд рублей: с 67,4 млрд рублей в 2016 году, до 49,3 млрд рублей в 2020-м.

К тому же, у региона есть успешный опыт реализации крупных проектов, в том числе на условиях ГЧП. На данный момент в Самарской области реализуется самый масштабный в России проект – «Обход Тольятти со строительством моста через Волгу».

Дмитрий Азаров подчеркнул: инфраструктурные кредиты – это новая и важная для регионов возможность опережающего развития. Он рассказал коллегам-губернаторам и экспертам о ключевых проектах, которые уже проработаны и экономически обоснованы.

Среди них – скоростное железнодорожное сообщение Самара-Курумоч-Тольятти, магистраль «Центральная», туристическо-рекреационный кластер «Самарская Лука», проекты реновации промзон и другие.

Владимир Путин отметил в Послании, что инфраструктурные кредиты – это мощный ресурс. Однако, как они сработают, во многом зависит от региональных управленческих команд, от их открытости, честного диалога с бизнесом и инвесторами, и, в первую очередь, с гражданами.

Эксперты отметили: в Послании Президент отметил, что в основе всех управленческих процессов должна быть человекоцентричность. Уже спустя неделю после Послания в Самарской области пройдет масштабный форум на эту тему. В среду, 28 апреля, в областной столице откроется межрегиональный форум «Проектирование госуправления 4.0». На нем, в частности, постараются ответить на вопрос что такое человекоцентричность, и обсудят, как должны меняться региональные и муниципальные власти, чтобы бережливое отношения к людям стало для них главным приоритетом.

«Абсолютно согласен с Президентом – открытость в работе власти является сегодня требованием дня, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – На мой взгляд, невозможно работать эффективно по-другому».

Губернатор отметил: в Самарской области вся работа ведется в диалоге с людьми. Именно так, исходя из повседневных потребностей человека, строилась работа над Стратегией лидерства Самарской области до 2030 года: в ее основу легло более 950 тысяч предложений жителей. На принципах бережливого отношения к людям работают многие социальные службы. Создан проектный офис по внедрению Национальной социальной инициативы.

Дмитрий Азаров отметил, что регион готов масштабировать удачные практики и поделился наработанным опытом – в частности, прямого общения Главы региона со старшими по многоквартирным домам. В первой встрече в режиме ВКС, напомним, участвовало более 10 тысяч общественников.

«Дальше мы поняли, что желающих очень много, и стали работать по конкретным территориям – городам и районам. И этот опыт тоже очень важен, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это как раз возможность дойти до проблем каждого дома, каждого двора, каждой улицы. И эту практику я буду продолжать. И буду рад, если она станет полезной для моих коллег».

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Открытость власти

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