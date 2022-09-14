Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Екамасовым успехи и достижения Сергиевского района 

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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым, в ходе которой обсудили работы по благоустройству на территории муниципалитета, меры соцподдержки жителей и обновление учреждений социальной инфраструктуры.

Анатолий Екамасов доложил главе региона, что в этом году благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, была отремонтирована Сергиевская детская школа искусств. Здание школы было построено в 1972 году. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Сейчас в школе занимается более 200 ребят. 13 педагогов преподают вокал, хореографию, живопись, декоративно-прикладное искусство и игру на музыкальных инструментах.

«Школа нуждалась в капитальном ремонте, и благодаря национальному проекту «Культура» он состоялся. Школа получилась замечательная – яркая, красивая, современная. У нас появился актовый зал, а также холл, где можно организовывать выставки. Появились новые возможности, в том числе для детей с ограничениями по здоровью - для маломобильных ребят теперь есть отдельный оборудованный вход. Также была установлена система видеонаблюдения по всему периметру – для обеспечения безопасности детей», - рассказала директор Сергиевской ДШИ Елена Мельникова.

После капремонта здание школы преобразилось. Педагоги и ученики принимали активное участие в создании проекта, выбирали дизайн и цветовое решение стен.

«Мы очень хотели, чтобы у нас была звукоизоляция в кабинетах, потому что мы слышали друг друга, все, что происходит в коридорах, и, конечно, это отвлекало. Теперь условия для работы намного лучше. Здание приобрело современный вид, яркий, позитивный, детям очень нравится, и мы идем сюда как на праздник», - поделилась преподаватель по классу фортепиано Елена Попова.

«Кабинеты, коридоры – все изменилось. Здесь очень приятно находиться. У нас в классе появился новый инструмент, более звучный, красивый, на нем приятно играть. В кабинетах висят картины, создана атмосфера для творчества», - рассказала ученица школы Нина Державина.

«Здание получилось украшением Сергиевского района. Количество талантливых детей прибавится», - отметил Анатолий Екамасов.

Преображаются и дворы и общественные пространства в Сергиевском районе. В текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 10 дворовых и 4 общественных территории.

Одна из них – парк на улице Георгиевская в городском поселении Суходол. Работы по благоустройству начались здесь в прошлом году. В 2022 году продолжили преображать парк и развивать прилегающие территории.

Большой популярностью у жителей пользуется центральный сквер в сельском поселении Сургут. В этом году здесь не только велись работы по благоустройству общественной территории, но и по программе комплексного развития сельских территорий была отремонтирована расположенная рядом школа, а в рамках проекта «Содействие» был восстановлен памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Азаров отметил сложившиеся на территории района традиции комплексного подхода, когда не только благоустраивается то или иное общественное пространство, но и приводятся в порядок близлежащие объекты инфраструктуры.

«Когда реализация различных нацпроектов и программы комплексного развития сельских территорий объединяются, получается совершенно другой эффект. Новая дорога, новое общественное пространство, обновленный Дом культуры – комплексный подход дает колоссальную синергию и развитие той или иной территории, населенного пункта. Я надеюсь, что эти традиции будут продолжены, - подчеркнул Губернатор. - И, конечно, очень важно, что вы как глава района, ваша команда всегда думает о перспективе. В Сергиевском районе не только есть идеи, а есть проработанные, подготовленные, предварительно обсужденные с людьми проекты. И эти проекты мы с вами заявляем на федеральный уровень и получаем поддержку. Эта работа по опережающей подготовке проектов – очень важна».

Не первый год в Самарской области в рамках нацпроекта «Демография» действует такая мера поддержки как социальный контракт. В Сергиевском районе в текущем году было заключено 100 соцконтрактов.

Роману Буянкину, например, соцконтракт помог открыть небольшое кафе в Сергиевске. А Марина Малачиева, многодетная мама из Сергиевского района, благодаря социальному контракту смогла осуществить свою мечту – стать профессиональным фотографом.

«Моя работа связана с творчеством. Это занятие для души, которое приносит еще и доход. Фотографией увлекаюсь давно, поэтому, когда я узнала, что в рамках соцконтракта можно пройти обучение, решила воспользоваться этой возможностью. Составить бизнес-план и подготовить необходимые документы помогли в центре социального обслуживания населения. Получив средства на развитие своего дела, приобрела необходимое оборудование и приступила к работе», - рассказала Марина.

Дмитрий Азаров отметил, что социальный контракт сегодня является эффективной мерой поддержки, главная задача которой – создание дополнительного дохода для семьи.

«Соцконтракт - это возможность для семьи получить дополнительный устойчивый источник дохода. Прошу вас уделять внимание этому вопросу, каждой семье, где-то побывать, посмотреть, как успешно реализуются намерения по ранее заключенным соцконтрактам», - поставил задачу главе района Губернатор.

Одной из тем для обсуждения стало развитие санатория «Сергиевские минеральные воды», расположенного на территории района и принадлежащего Федеральному медико-биологическому агентству.

Лечебно-оздоровительное учреждение, созданное почти 200 лет назад, во все времена пользовалось популярностью как у самарцев, так и у гостей из других регионов страны. В санатории ежегодно проходят лечение около 10 тысяч пациентов.

Сегодня санаторий нуждается в масштабном обновлении, которое будет способствовать развитию района и в целом туризма, в том числе медицинского, на территории региона.

«Командой Федерального медико-биологического агентства работа ведется, и изменения заметны. Мы со своей стороны продолжим заниматься комплексным благоустройством поселка Серноводск», - отметил Губернатор.

Глава Сергиевского района сообщил, что уже подготовлена проектно-сметная документация, готовы результаты экспертизы по объектам, которые планируется привести в порядок на территории населенного пункта. Проект предусматривает капитальный ремонт Дома культуры и школы, а также создание условий для маломобильных групп населения.

«Прорабатывайте вопрос. Как и обещал, готов помогать. Мы здесь объединяем усилия с Федеральным медико-биологическим агентством по приведению в порядок и курорта, и самого населенного пункта», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Во время встречи с губернатором глава Сергиевского района также обозначил необходимость в реконструкции спортивного комплекса «Олимп», расположенного в Суходоле. Глава региона поручил руководителю муниципалитета подготовить различные варианты реконструкции спортивного объекта с учетом потребностей и мнения жителей.

Фото: пресс-служба правительства СО