Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»

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В понедельник, 25 апреля, состоялось заседание Самарской Губернской Думы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.



В соответствии с Уставом Самарской области ежегодный Отчет о результатах деятельности Правительства региона вносится в Самарскую Губернскую Думу высшим должностным лицом региона – Губернатором, возглавляющим Правительство. Председатель Правительства, осуществляющий его руководство, традиционно выступает с докладом перед депутатами, озвучивая основные показатели Отчета.



Сегодня на заседании СГД на вопросы депутатов по Отчету о работе регионального Правительства отвечали Губернатор Дмитрий Азаров и вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.



В своем докладе председатель Правительства отметил, что последние два года экономика развивалась в сложных условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Но те решения, которые принимались Губернатором, Правительством Самарской области совместно с депутатским корпусом, все меры поддержки бизнеса и граждан, которые были реализованы, принесли результаты. Экономику региона удалось вернуть на положительный тренд развития. Объем ВВП практически достиг 2 трлн рублей, увеличившись почти на 4,5%.



Председатель Правительства отметил рост инвестиций в экономику региона на 2,5 %. Такие темпы позволили полностью компенсировать падение 2020 года и превысить допандемийный уровень. По динамике инвестиций Самарская область стала одним из лидеров в ПФО и в России в целом. Рекордным стал прошедший год по количеству новых производств – 25 новых проектов было запущено в Самарской области.

В 2021 году Правительством Самарской области сохранены и выполнены все социальные гарантии и обязательства перед населением региона. Всего производилось 124 вида социальных выплат, получателями которых стали около 1 млн. человек.



Одной из новых региональных мер поддержки, озвученной в Послании Губернатором Самарской области, стала единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей выпускникам школ или профессиональных образовательных организаций среднего образования, окончившим указанные организации в 2021 году, поступившим в профессиональные образовательные организации среднего или высшего образования Самарской области. Получателями стали более 12 тыс. человек, а доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, стала минимальной за последние пять лет.



Большое внимание уделялось поддержке ветеранов и пожилых граждан. По решению Губернатора Самарской области в прошлом году вновь были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Также проиндексированы размеры доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий. Отдельно подчеркнем, что региональные выплаты ещё и в этом году были проиндексированы на уровень реальной инфляции.



Был проиндексирован и критерий нуждаемости, применяемый при предоставлении ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, что позволило сохранить выплаты более чем для 20 тыс. ветеранов.

Малый бизнес, наиболее остро реагирующий на изменения рынка, потребовал от властей региона особого внимания, поэтому в дополнение к уже действующим региональным и федеральным мерам поддержки, продолжалась работа над их расширением. Благодаря содействию депутатов был принят закон Самарской области, согласно которому в 3 раза были снижены ставки налогов по упрощенной системе налогообложения для 50 пострадавших областей, расширены критерии для применения льготных ставок налогообложения, создана возможность получения дополнительной льготы для вновь созданных субъектов МСП. Этими мерами смогли воспользоваться 33 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых трудятся более 102 тысячи человек.



Активная поддержка региона по поддержке занятости привела к значительному улучшению индикаторов на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился до рекордно низких значений: на конец прошлого года показатель составил 0,83%. При этом число открытых вакансий в регионе в 3 раза превышало численность безработных.



Продолжалось строительство новых детских садов и школ на территории региона, открывались «Точки роста». Губернатор отметил, что сегодня успехи Самарской области, в том числе, в сфере образования заметны на федеральном уровне. Регион находится в пятерке лидеров по качеству образования и занимает второе место по уровню функциональной грамотности.



Многое было сделано для развития физической культуры и спорта. В 2021 году состоялось открытие спортивно-концертного комплекса «Дворец Спорта» в Самаре, введен в эксплуатацию легкоатлетический манеж в Тольятти, также были открыты два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, ряд универсальных спортивных площадок.



Одной из приоритетных задач Правительства Самарской области остается решение вопроса обманутых дольщиков. В 2021 году из реестра проблемных объектов были исключены 14 объектов, восстановлены права 1006 граждан – участников долевого строительства.



Хороших результатов удалось добиться в вопросах переселения из аварийного жилья, 4047 человек получили новое жилье в 2021 году. Такая работа позволяет региону претендовать на дополнительные средства.



«Нам удалось добиться того, что дополнительно в этом году мы сможем привлечь свыше 5 млрд рублей на эти цели. Да, это непростая задача, учитывая рост цен на стройматериалы. Тем не менее мы в этом году приложим максимальные усилия, чтобы хотя бы расконтрактоваться. Дополнительные средства в этой ситуации – это антикризисная мера для экономики нашего региона», - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Продолжена работа по ремонту и строительству домов культуры, созданию модельных библиотек, благоустройству дворов и общественных территорий, улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры, решению экологических проблем. Так, в прошлом году было заключено Соглашение между Правительством Самарской области и Минприроды России о предоставлении субсидии в размере 2,2 млрд. рублей для проведения работ по ликвидации объекта накопленного экологического вреда на территории бывшего «Средневолжского завода химикатов» в г. Чапаевск.



В прошлом году система здравоохранения работала в пиковом режиме, и деятельность Правительства Самарской области здесь была направлена на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Были возведены два модульных здания для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Был построен и начал работу инфекционный корпус городской больницы №2 в Сызрани.



«Уверен, что опыт, который мы приобрели за годы борьбы с пандемией, поможет нам успешно противостоять последствиям негативного влияния и санкционного давления, которое наша страна испытывает в настоящее время», - заключил Виктор Кудряшов.



Председатель Правительства отметил, что любой кризис – это «новые окна возможностей», которыми обязательно нужно воспользоваться. «Имея запас прочности, мы сконцентрируем усилия на поддержке наших предприятий на пути к импортозамещению, продолжим развивать науку и инновации. Еще более перспективным для нашего региона стало развитие логистического направления, где реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты. Мы продолжим создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. Даже в период пандемии нам удалось значительно нарастить объемы капвложений в региональную экономику. И особенно важно оказывать поддержку нашим гражданам. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать наш регион еще сильнее», - сказал Виктор Кудряшов.



На вопрос депутатов о том, как отразится сегодняшняя ситуация на бюджете Самарской области, что будет с национальными проектами и взятыми руководством региона на себя социальными обязательствами, Губернатор сообщил, что проведена серьезная работа по ревизии и мобилизации бюджетных ресурсов. Несмотря на то, что определенные риски снижения доходов существуют, социальные обязательства, взятые на себя, регион выполнит.



«Мы не отказались и не собираемся отказываться ни от одного социального обязательства, - заявил Губернатор. - Безусловно риски снижения доходов бюджета есть. Мы понимаем, что в подобного рода периоды наибольшим рискам подвергаются те регионы, где наиболее развиты экономика, промышленность. И если некоторые регионы может быть и не заметят беспрецедентного, несправедливого санкционного давления, то наиболее развитые регионы почувствуют это на себе. Мы с вами вместе должны сделать все, чтобы демпфировать эти риски. Именно поэтому штаб по устойчивости экономики заседает не реже чем раз в неделю, поэтому каждое министерство находятся в ежедневном контакте с предприятиями отраслей. Целый ряд предложений, которые были сформулированы здесь, на территории Самарской области, включены и уже реализуются в рамках поддержки на федеральном уровне».



Глава региона сообщил, что за 3 года был зафиксирован значительный рост доходов бюджета - 100 млрд рублей дополнительно. Снижение уровня госдолга и создание резервов, - все это сформировало достаточно серьезную подушку безопасности, которая позволит в этом году выполнить все запланированные задачи. «В первую очередь это касается национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путным», - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Руководство региона не только не отказывается ни от одного обязательства, но и планирует увеличивать социальные гарантии и поддержку для бизнеса и граждан. Так, существует целый ряд возможностей для субъектов МСП. Недавно было принято решение по компенсации для семей с наименьшими доходами в связи с возникшим спекулятивным ростом цен.



Кроме того, Глава региона поручил выделить дополнительные средства на обеспечение жильем отдельной категории ветеранов в Самарской области. Решение будет принято на ближайшем заседании Правительства региона.



«Мы выделим дополнительные средства на улучшение жилищных условий ветеранам, не попадающим под критерии федерального закона о ветеранах, но имеющих соответствующий статус, - сообщил Губернатор, отметив, что на территории региона проживает 8 таких ветеранов, в том числе 2 вдовы борцов с бандеровцами, с украинскими националистами, которые много бед принесли народам Советского Союза. - Весь мир знает об их жесточайших кровавых преступлениях, и они осуждены были тогда, но сейчас на Украине их героизируют».

Объем средств областного бюджета, которые направят на улучшение жилищных условий ветеранов, составит 17,6 миллиона рублей.

Также по инициативе Дмитрия Азарова дополнительные средства будут выделены предусмотрены на ремонт центра «Иволга», где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей.



«Замечательный центр, творческие, талантливые, потрясающие люди там работают, отдают свою душу детям. В отличном состоянии все содержится. Поступила просьба помочь привести в порядок фасад, и мы обязательно это сделаем», - сказал Глава региона.

Дополнительные средства будут выделены и на поддержку сельхозпроизводителей-овощеводов.



«Постоянно анализируя запрос от общества, от той или иной отрасли, мы, уверен, будем находить эффективные решения по выработке мер поддержки. Это позволит нам сохранить рабочие места, обеспечить устойчивость нашей экономики, развиваться и двигаться вперед, несмотря на все сложности, которые сегодня нашей стране посылаются с разных сторон. Несмотря на все угрозы», - заявил Губернатор.



Глава региона отметил, что за два года пандемии, несмотря на серьёзные вызовы экономике региона, удалось удержать ситуацию.

«У нас во времена кризиса 2008 года падение экономики было до 20% в регионе. Ничего подобного, несмотря на то, что мы столкнулись с беспрецедентными вызовами, мы не допустили в прошедшие два года, сохранили все социальные обязательства, выполнили все задачи по реализации нацпроектов. И сейчас, надеюсь, объединив усилия, действуя синхронно, консолидировано, работая на опережение, оперативно, как нам удавалось в последние два года, мы сможем ситуацию удержать. Напомню, что в непростые времена под угрозами, давлением наш народ становился только сильнее. Надеюсь, и сейчас мы выйдем из этой ситуации только укрепив свои позиции по всем направлениям, в том числе дадим колоссальный толчок развитию наших промышленных предприятий и по этим направлениям мы активно работаем и восстанавливаем десятки лет назад утраченные компетенции. Сейчас эту работу интенсифицируем и отрабатываем новые проекты для региона на наших славных предприятиях, - подчеркнул Дмитрий Азаров, напомнив о развитии ПАО «ОДК-Кузнецов», авиационного завода «Авиакор». - Это постоянная работа поиска новых возможностей и их реализация на самарской земле. Надеюсь, что совместной работой мы этих целей достигнем на благо нашей губернии и каждого жителя Самарской области».



Один из вопросов от депутатов касался ситуации на АВТОВАЗе. Губернатор сообщил, что этот вопрос обсуждался во время встречи с Министром Промышленности и торговли Денисом Мантуровым, и решение обсуждается.



«Ситуация в целом непростая, потому что новая волна ковида может затормозить поставки из Китая, тем не менее очень важно, что технический центр АВТОВАЗа, конструкторы работают над поиском новых решений и рассчитываем, что они к лету будут найдены. И ряд других решений в мае состоится. Все шаги здесь предпринимаются», - заверил Дмитрий Азаров.



Отчет был единогласно принят депутатами Самарской Губернской Думы, за утверждение итогов работы Правительства Самарской области единогласно проголосовали все депутаты всех фракций, признав успешную работу Правительства по итогам прошлого года. Дмитрий Азаров поблагодарил всех членов Правительства, министров, депутатов за ответственную результативную командную работу.

«Для меня это крайне важно. Мы действительно приложили максимум усилий и отдельно хочу отметить командную работу Правительства Самарской области и депутатского корпуса. Именно такой командный подход, на который я нацеливаю и всех членов Правительства, и депутатский корпус, позволяет достигать результатов. Мы оперативно, четко действовали в интересах жителей Самарской области на благо нашей родной земли, реализуя все намеченные планы. То, что удалось реализовать по итогам прошлого года, полностью восстановить экономику после колоссального ковидного вызова, это только благодаря такой командной работе Правительства, депутатов муниципальных команд и конечно максимального вовлечения всех жителей Самарской области в эту работу. Спасибо землякам: эти успехи – общие успехи», - подчеркнул Губернатор.



В завершение обсуждения доклада Правительства Глава региона напомнил, что сегодня в образовательных учреждениях региона новая учебная неделя началась с подъема российского флага во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина - в более чем 400 школах и учреждениях среднего специального образования в торжественной обстановке были подняты флаги Российской Федерации. Губернатор обратился к депутатам с призывом принять участие и оказать содействие организации процесса. Важно, чтобы во всех образовательных учреждениях региона были флагштоки и территории для проведения.



«Мы эту работу обязаны продолжить, охватив все образовательные учреждения. Давайте сделаем это, не дожидаясь 1 сентября, для того, чтобы патриотическая работа, которая в нашем регионе масштабно ведется - и неоднократно наш регион признавался лидирующим по этой работе - продолжалась. Это важный вклад в укрепление патриотизма и очень важная традиция для воспитания подрастающего поколения», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО