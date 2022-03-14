Дмитрий Азаров о контроле цен со стороны антимонопольной службы: «Ситуация требует оперативных решений»

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В понедельник, 14 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона. Участие в нём приняли руководители министерств, ведомств, общественных организаций губернии. Один из ключевых вопросов обсуждения – мониторинг товарных запасов и цен.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли области Алексей Софронов отметил, что ситуация на продовольственном рынке осталась такой же, как и на прошлой неделе. Однако на некоторые товары из категории «бакалея», в том числе на сахар, соль и крупы, наблюдается небольшое снижение ажиотажного спроса.

«Торговые сети за минувшие выходные зафиксировали снижение спроса на сахар – примерно на половину в сравнении с 11 марта. Однако спрос всё ещё превышает обычный на 70-80%», – подчеркнул Алексей Софронов. Он добавил, что на протяжении трёх последних недель снижения поставок сахара в регион по сравнению с предыдущим периодом не происходило, в среднем, как и раньше, завозится порядка 700 тонн.

«Ритмичность поставок сахара, соли и других продуктов как была, так и осталась, – сделал вывод Глава региона. – Продукты поставляются в объёмах, достаточных для потребления всеми жителями Самарской области».

Алексей Софронов также пояснил причины отсутствия товаров на полках некоторых магазинов. «От распределительных центров до магазинов у дома товар развозят 20-тонные грузовики. Что касается сахара, то в среднем в каждый магазин привозилось 200 килограммов с поставкой один раз в несколько дней. Этого объёма хватало на три дня торговли. С учётом ажиотажного спроса, его хватает на 2-3 часа», – отметил он, добавив, что магазины в ближайшие дни усилят логистические маршруты с двукратным увеличением объёмов товара.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка также обратил внимание участников заседания на рост цен на рынках Тольятти и Самары. «Например, в торговом доме «Изюм», где работают индивидуальные предприниматели, наблюдается существенное завышение цен, в том числе на сахар – стоимость доходит до 120 рублей за один килограмм», – привёл пример Алексей Софронов.

Губернатор поручил председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову наладить тесное взаимодействие с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы, чтобы пресекать необоснованный и, зачастую, спекулятивный рост цен на товары.

«Период особый, он требует оперативности. Необходимо действовать жёстче, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Это превентивно сработает на других предпринимателей, торговые сети. Они сделают выводы и не попадут в список тех предприятий, которым мы будем предъявлять претензии».

Алексей Софронов также отметил рост спроса на непродовольственные товары – средства гигиены, чистящие и моющие хозяйственные жидкости. Он заверил, что запас этой продукции в Самарской области составляет 120 дней. Кроме того, в регионе работает крупная парфюмерно-косметическая компания, которая, в случае необходимости будет готова увеличить объёмы производства.

В завершение обсуждения вопроса руководитель области поручил министерству промышленности и торговли региона продолжать вести ежедневный мониторинг запасов всех товаров, следить за наличием продуктов на полках магазинов и контролировать цены.

Фото: правительство СО