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К команде Правительства Самарской области он присоединился в октябре 2018 года.
Дмитрий Азаров назначил министром экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова
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Дмитрий Азаров назначил министром экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова

22 ноября 2023 19:39
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К команде Правительства Самарской области он присоединился в октябре 2018 года.

Губернатор Дмитрий Азаров на должность министра экономического развития и инвестиций региона назначил Дмитрия Богданова. Напомним, к команде Правительства Самарской области он присоединился в октябре 2018 года. За это время, несмотря на многочисленные вызовы, экономика губернии стабильно развивается.

Так, Самарская область третий год подряд входит в первую десятку субъектов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которое ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив. Еще в 2017 году регион занимал лишь 65 место. Важно отметить, что за последние годы благодаря усилиям Дмитрия Азарова и его команды в экономику области привлечено 1,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Реализовано 114 инвестиционных проектов.

«Устойчивая экономика – это фундамент стабильного социально-экономического развития региона в целом. Несмотря на непростые условия, мы ежегодно выполняем все взятые на себя социальные обязательства, – отметил Дмитрий Азаров. – В экономике чудес не бывает – это следствие продуманных системных решений, принятых нами в предыдущие годы и адаптируемых к динамично меняющимся условиям».

Во время двусторонней встречи с губернатором, Дмитрий Богданов отметил, что инвестиционные площадки, созданные в Самарской области, успешно развиваются. Например, Особая экономическая зона «Тольятти» ежегодно входит в число самых эффективных в стране, ведется активная работа по созданию объектов инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ. Уверенно развивается сеть государственных индустриальных и логистических парков со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Дмитрий Азаров нацелил Дмитрия Богданова на дальнейшую работу по привлечению инвестиций в Самарскую область, содействие крупному, малому и среднему бизнесу.

Особое внимание должно быть уделено созданию в регионе кластера беспилотной авиации. На территории губернии уже установлен экспериментальный правовой режим по беспилотной авиации. В ближайшее время будет запущен завод грузовых гражданских дронов компании «Транспорт будущего». Кроме того, создается крупный региональный научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития БАС, где будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.

«Мы обязаны всемерно поддерживать проект, который станет передовой технологической площадкой, где будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации», – подчеркнул губернатор.

В завершении встречи Дмитрий Азаров пожелал руководителю министерства успехов и достижения намеченных планов.

 

Фото:  Светлана Осьмачкина

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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